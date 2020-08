Na de militaire coup in Mali zijn mensen 'hoopvol, maar sceptisch'

Enkele uren was er onder Malinezen grote onrust, gisteren, toen berichten circuleerden over een staatsgreep. "Men vreesde dat het uit de hand zou lopen", zegt Mirjam de Bruijn. De hoogleraar Afrikanistiek doet voor de Universiteit Leiden onderzoek in Mali en is nu in de hoofdstad Bamako.

De onrust onder Malinezen heeft een reden. Na de vorige staatsgreep, in 2012, verzandde het land in totale chaos. Jihadistische rebellen maakten daarvan gebruik om de macht te grijpen in het noorden van het land. Ze werden later verdreven door een militaire missie van oud-kolonisator Frankrijk.

Vrees voor totale chaos dus. Maar ook nu president Keïta is afgetreden, nadat hij door muitende militairen was gegijzeld, blijft die vooralsnog uit. "Er is niemand gewond geraakt. Er is volgens mij niet één winkel in brand gestoken", zegt De Bruijn. "In die zin is het rustig."

Beschaafde politieke transitie

De coupplegers, een groep militairen die zich Nationaal Comité voor de Redding van het Volk noemt, hebben dan ook een ander doel dan acht jaar geleden. Nadat president Keïta op televisie het aftreden aankondigde van zichzelf en zijn regering, benadrukten de militairen dat ze uit zijn op "een beschaafde politieke transitie" en dat ze "binnen een redelijke termijn" verkiezingen willen organiseren.

"Het is natuurlijk een staatsgreep, en dat is ongrondwettig", zegt De Bruijn. Toch merkt zij dat veel Malinezen optimistisch zijn over wat er gebeurt. "De militairen gaven een zeer heldere analyse van de situatie in Mali. Dat geeft hoop. De mensen die ik spreek hadden niet gehoopt op een staatsgreep. Maar nu het gebeurd is, zeggen ze: 'Misschien was dit wel een goede oplossing'."

Protesten

Hoe dan ook was duidelijk dat president Ibrahim Boubacar Keïta onder de bevolking snel steun verloor. Hij werd in 2018 nog herkozen, maar veel Malinezen trokken toen al de verkiezingsuitslag in twijfel. De laatste maanden was het protest tegen hem nog feller, en gingen regelmatig tienduizenden mensen de straat op om zijn aftreden te eisen.

"Keïta voerde een slecht regime", zegt De Bruijn. "Het land heeft de scholen niet op orde, de ziekenhuizen niet op orde, er is te weinig geïnvesteerd in wegen... Het failliet van de staat is heel zichtbaar." Ook wekte het veel woede dat de zoon van de president regelmatig foto's deelde van exuberante feesten, terwijl 40 procent van de Malinezen in grote armoede leeft.

Een derde bron van frustratie was dat de president weinig deed aan oprukkend jihadisme in het centrum van het land. Ondanks de aanwezigheid van een grote VN-veiligheidsmissie, waar tot vorig jaar ook Nederland aan deelnam, is het aantal dodelijke aanslagen in Mali de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Islamitische groepen, gelieerd aan IS en Al Qaida, willen in Mali en omliggende landen een nieuw kalifaat vestigen. In deze video uit februari leggen we uit hoe dat zit: