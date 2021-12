Zwemmer Ferry Weertman, olympisch kampioen van Rio, stopt ermee

Een jaar later, tijdens de EK in Berlijn, boekte hij zijn eerste successen. Zowel op de tien kilometer als in de niet-olympische landenwedstrijd veroverde hij een gouden medaille. Dat laatste nummer zwom hij met Marcel Schouten en de latere winnares van Rio 2016, Sharon van Rouwendaal.

Op het strand van Copacabana zwom Weertman naar onvergankelijke roem, acht jaar na de machtsgreep van Maarten van der Weijden op de Spelen van Peking. Er moest in Brazilië een finishfoto en een juryberaad van een kwartier aan te pas komen om hem als winnaar aan te wijzen, na een zinderend man-tegen-mangevecht tegen de Griek Spiros Gianniotis.

Ook wereldkampioen

Twaalf maanden na Rio stond hij opnieuw op de hoogste trede van het ereschavot, tijdens de WK in Boedapest ditmaal. Daarmee werd hij de eerste marathonzwemmer die zich zowel olympisch als wereldkampioen mocht noemen.

Weer een jaar later, tijdens de EK van 2018 in Glasgow, was er opnieuw goud op de tien kilometer en in de landenwedstrijd. Het waren de laatste hoofdprijzen die hij in de wacht sleepte. Bij de mondiale titelstrijd in het Zuid-Koreaanse Gwangju tikte hij in 2019 als zevende aan.

Dezelfde klassering die hij na een periode van twee jaar zonder titeltoernooien als gevolg van corona in de wacht sleepte tijdens de tien kilometer in Tokio 2020, wat de laatste race uit zijn carrière bleek te zijn.