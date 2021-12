Schaker Carlsen zet grote stap naar titelprolongatie na blunder Nepomnjasjtsji

Magnus Carlsen heeft in Dubai ook de negende partij in de WK-tweekamp tegen Jan Nepomnjasjtsji in winst omgezet. De Noorse wereldkampioen leidt nu met 6-3 en heeft nog maar 1,5 punt nodig voor titelprolongatie.

Nepomnjasjtsji speelde met wit en had zelfs een licht voordeel in de partij, totdat de Rus (met 27.c5) een gigantische blunder beging. Carlsen kon zijn ogen niet geloven en nam ruim de tijd of hij niets over het hoofd zag.

Met 27...c6 zette de Noorse schaker de loper van zijn opponent echter buitenspel en daarmee was het pleit beslecht. Nepomnjasjtsji speelde nog wel door, maar na 39 zetten moest hij Carlsen de hand schudden.

Al acht jaar wereldkampioen

Carlsen, al sinds zijn dertiende grootmeester, heeft al acht jaar lang de wereldtitel schaken in handen en is na deze overwinning op Nepomnjasjtsji hard op weg die periode met nog twee jaar te verlengen.

De tweekamp gaat over veertien partijen en bij een 7-7 eindstand volgt een tiebreak. Uiterlijk woensdag 15 december valt de beslissing op het WK.