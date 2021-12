Duitse man doodde gezin nadat vervalst vaccinatiebewijs was ontdekt

Het gezin dat afgelopen weekend levenloos werd gevonden in de Duitse plaats Königs Wusterhausen blijkt door de vader om het leven te zijn gebracht vanwege een vervalst coronavaccinatiebewijs. Dat heeft de hoofdaanklager van het parket in Cottbus bekendgemaakt. De man had het vaccinatiebewijs zelf vervalst en was bang dat hij en zijn vrouw zouden worden gearresteerd en dat ze daardoor hun drie kinderen zouden verliezen, staat in een afscheidsbrief die in het huis van het gezin is gevonden.

Afgelopen zaterdag trof de politie vijf doden aan in een appartementencomplex in Königs Wusterhausen in de deelstaat Brandenburg. Het ging om drie meisjes van 4, 8 en 10 jaar oud en hun ouders van 40 jaar. De politie maakte een dag later de vondst van een afscheidsbrief bekend.

Uit de brief blijkt dat de 40-jarige man een vaccinatiebewijs voor zijn vrouw vervalst had, en dat haar werkgever dat had ontdekt. Sinds eind november zijn werknemers in Duitsland alleen welkom op hun werk als ze gevaccineerd, genezen of getest zijn op corona.

De twee vreesden arrestatie en uithuisplaatsing van hun kinderen, meldt de hoofdofficier van justitie aan persbureau DPA.

Vuurwapen gevonden

Onderzoekers houden de man verantwoordelijk voor de dood van zijn vrouw en kinderen. Hij zou daarna zelfmoord hebben gepleegd. Alle vijf gezinsleden werden gevonden met schotwonden. In eerste instantie werd gezegd dat ze naast schotwonden ook steekwonden hadden, maar dat is door het parket herroepen.

In huis van het gezin is ook een vuurwapen aangetroffen.