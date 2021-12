Historisch hoge inflatie: 'Het is echt gigantisch duur geworden'

Energie, brandstof, voedsel en kleding: het werd in november allemaal duurder. De inflatie was in november 5,2 procent, de hoogste meting in bijna 40 jaar. Het zijn prijsstijgingen die door velen in de portemonnee worden gevoeld, maar mensen met een laag inkomen het hardst kunnen treffen.

Ook werkenden vragen vaker om financiële hulp, ziet Walid Somers, schuldhulpverlener bij Grip. De organisatie krijgt meer aanmeldingen van mensen met geldtekort. "Dat komt door te weinig inkomen in combinatie met de gestegen prijzen van de afgelopen periode", zegt Somers. "Steeds vaker zijn dit werkende armen, een vrij nieuw fenomeen maar een snelgroeiende realiteit."

Waar Somers voorheen mensen over de vloer kreeg met leningen om nieuwe spullen te kopen, zijn het nu de noodzakelijke schulden die toenemen. "Dat zijn schulden die in de vaste lasten zitten. Dus mensen die te weinig geld hebben om de gestegen energierekening te betalen, of geen brandstof voor de auto kunnen kopen."

Telkens naar andere winkels

Somers raadt zijn cliënten aan terug te gaan naar de basis en te kijken wat zij zelf kunnen doen. "Budgetkoken bijvoorbeeld, kijk wat je kan doen met kliekjes. Maar ook de verwarming aan is enorm duur: 22 graden in huis is met deze prijzen echt niet meer van deze tijd."

Die 5 procent inflatie is ook voor Khadija hoog. Zij en haar man hebben allebei een baan, maar hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze schrok toen ze de energierekening van december kreeg. "Sommige mensen kunnen het echt niet betalen. Ik eigenlijk ook niet, want ook de huur stijgt, net als de zorgverzekering."

Dat zijn rekeningen die er nog aan komen. Ook de producten nu zijn nu duurder, merkt Khadija. "Ik moet telkens naar andere winkels om te zoeken naar de beste prijzen."

We gingen met Khadija naar de supermarkt en vergeleken productprijzen: