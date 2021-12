Verdachte van moord op journalist Khashoggi opgepakt op Frans vliegveld

In Frankrijk is een verdachte van de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi gearresteerd, meldt de Franse radiozender RTL. Volgens informatie van RTL gaat het om Khaled Aedh Al-Otaibi, een van de vermeende leden van het commando dat de journalist op 2 oktober 2018 naar het Saudische consulaat in Istanbul lokte, waar hij om het leven werd gebracht. Zijn lichaam is nooit gevonden.

Al-Otaibi werd opgepakt op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, waar hij aan boord wilde gaan van een vlucht naar Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Hoe en wanneer hij in Frankrijk is aangekomen zonder te worden opgemerkt, is niet duidelijk. Hij stond samen met 19 anderen op een lijst van personen die gezocht worden door Interpol in verband met de moord op de journalist.

Uitlevering aan Turkije

Volgens bronnen van RTL wordt al-Otaibi morgen in een rechtbank in Parijs voorgeleid aan het parket. Daar krijgt hij te horen waarvan hij wordt beschuldigd. Als hij dat aanvaardt wordt hij volgens RTL direct uitgeleverd aan Turkije. Als hij zijn arrestatiebevel aanvecht gaat hij in afwachting van zijn uitlevering naar een gevangenis in Frankrijk.

De arrestatie komt slechts enkele dagen na een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan het Golfgebied. Macron ontmoette daar ook kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië, die ervan verdacht wordt de opdrachtgever van de moord te zijn.