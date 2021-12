Ook NVM voelt de druk en zet nieuwe stap in de richting van biedlogboek

Bieden via inschrijving, of een gesloten bieding, moet leiden tot een eerlijker biedproces. Geïnteresseerde kopers kunnen een bod doen zonder dat andere kopers dat bod kunnen zien. Wanneer de vooraf bepaalde biedingsperiode is afgelopen, kan de verkoper kiezen uit de biedingen en zo bepalen wie het huis mag kopen.

Huizenkopers konden al sinds 2020 via het online platform van de NVM open biedingen plaatsen, op die manier zijn volgens de makelaarsvereniging al zeker duizend woningen verkocht. Nu komen daar dus gesloten biedingen bij. Dat proces moet helpen om tussentijdse prijsopdrijvingen - via bijvoorbeeld verboden uitwisseling van informatie aan andere aspirantkopers - tegen te gaan.

Biedlogboek

Het voorstel van Ollongren om een biedlogboek in te voeren heeft de druk op makelaars om transparanter te handelen verhoogd. In een biedlogboek moet onder meer zichtbaar zijn wie heeft geboden, om welk bedrag het gaat en onder welke voorwaarden. Zo is achteraf door alle partijen te controleren of het biedproces eerlijk is verlopen. De NVM stelt dat met de uitbreiding van het online biedplatform zo'n biedlogboek dichterbij komt.

Het biedlogboek moet uiteindelijk niet alleen voor online bieden, maar ook voor traditioneel bieden worden gebruikt.