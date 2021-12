RIVM: coronacijfers iets gedaald, maar nog altijd op hoog niveau

De afgelopen week werden er bij het RIVM iets minder positieve tests gemeld dan in de zeven dagen daarvoor. Met bijna 148.000 besmettingen gaat het om een daling van 5 procent. "De cijfers zijn iets gedaald, maar zijn nog steeds op een hoog niveau", concludeert het instituut. Uit het nieuwe reproductiegetal blijkt dat de huidige golf in de loop van november in kracht begon af te nemen. Op 22 november was de "R' onder de 1, namelijk op 0.95. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 95 anderen infecteerden en de epidemie zich dus minder snel verspreidde.

Nieuw testbeleid Sinds afgelopen zaterdag geldt de richtlijn dat je bij milde klachten ook een zelftest mag doen. Bij een positieve test moet je alsnog naar de GGD. In de cijfers is dat terug te zien. Afgelopen zaterdag lieten 70.738 mensen zich testen bij de GGD, zondag werden minder dan 60.000 mensen geteld. Voordat het nieuwe testbeleid inging waren er dagen dat meer dan 100.000 mensen zich lieten testen. Als meer mensen eerst thuis een test doen, en alleen bij een positieve test naar de GGD gaan, stijgt het percentage positieve testen. Zaterdag ging dat percentage inderdaad flink omhoog. 27 procent van de mensen die zich bij de teststraat meldde was toen positief. Een week eerder was dat nog 22 procent. Het gevolg is dat de cijfers nu moeilijker te interpreteren zijn.

Minder ziekenhuisopnames Voor het eerst in geruime tijd daalde ook het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis. Ten opzichte van vorige week zijn er 7 procent minder ziekenhuisopnames en 15 procent minder IC-opnames, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een week geleden nam het aantal opnames nog toe. Doordat mensen langere tijd in het ziekenhuis liggen, duurt het nog even voordat de bezetting in de ziekenhuizen ook daadwerkelijk lager wordt. Er liggen nu 2841 mensen in het ziekenhuis (vorige week 2853), waarvan 639 op de IC (vorige week 603). Van hen liggen vijftien mensen in Duitsland op de intensive care.

Gisteren concludeerde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) dat het lijkt dat de piek in de instroom inmiddels bereikt is. "Ik durf te zeggen dat we over een hoogtepunt heen zijn, ondanks dat de totale bezetting de komende dagen misschien nog wat kan fluctueren", zei hij. Of zijn optimisme terecht is zal de komende dagen moeten blijken. Mocht de daling inderdaad doorzetten, dan betekent het dat de bovengrens van 1250 IC-bedden niet bereikt gaat worden. Er liggen nu 1083 patiënten op de intensivecareafdelingen.

