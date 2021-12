Krajicek breidt aansprekend deelnemersveld uit met Monfils en Auger-Aliassime

Toernooidirecteur Richard Krajicek reageert verheugd op het nieuws: "Met Monfils is spektakel gegarandeerd. Niet voor niets won hij de laatste twee keer dat hij in Rotterdam Ahoy in actie kwam. Hij kan uitstekend uit de voeten op ons centre court en weet daar altijd het beste in zichzelf naar boven te halen."

"Maar ook Felix Auger-Aliassime is een speler om naar uit te kijken. Het zou mij niets verbazen als hij in februari ook de laatste stap kan zetten en zijn eerste proftitel weet te veroveren."

Het ABN Amro-toernooi wordt volgend jaar van 5 tot en met 13 februari traditioneel gehouden in Ahoy. Dit jaar won Roeblev voor lege tribunes.