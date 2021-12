Weer kritiek op Grammy's: 'Afvragen hoe serieus je de prijs nog kan nemen'

Zanger en rapper Drake trekt zijn nominatie voor de prestigieuze Grammy's terug; het is niet de eerste keer dat de organisatie achter de Grammy's en Drake - en andere artiesten - op gespannen voet met elkaar staan. Dit laatste statement van Drake past in een langer rijtje met kritiek op de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen.

De precieze reden waarom Drake zich terugtrekt, is niet bekend, maar het kan iets te maken hebben met de categorieën van zijn nominatie. Hij was dit jaar genomineerd voor beste rapalbum met Certified Lover Boy en beste rapperformance met Way 2 Sexy. Daarmee vist hij sowieso achter het net bij de twee belangrijkste categorieën: beste nummer en beste album.

De gespannen relatie tussen Drake en de Grammy's begon al in 2017, toen hij met Hotline Bling een Grammy won in de categorie beste rapnummer; "het is helemaal geen rapnummer", reageerde hij toen. "Misschien omdat ik in het verleden heb gerapt, of omdat ik zwart ben. Ik snap het niet", zei hij over zijn winst in een radio-interview. "De winst klinkt als een mooie eer, maar er wordt helemaal niet op gerapt, er wordt op gezongen", zegt muziekjournalist Atze de Vrieze in het NOS Radio 1 Journaal.

'Nummers gaan veel verder rap'

FunX-dj Fernando Halman denkt dat de Canadese artiest nu een "duidelijk statement" wil maken. "Hij wordt altijd in een rapcategorie gezet, terwijl veel van zijn nummers veel verder gaan dan rap." Volgens Halman had Drake genomineerd moeten worden in de categorie Beste Album. "Hij breekt namelijk record na record."

Zwarte artiesten winnen niet vaak in de twee belangrijkste categorieën, zegt De Vrieze. "Artiesten als Drake komen bijna alleen maar aan de bak in die subcategorieën. Daar zijn ze ontevreden over, omdat ze belangrijkere popmuziek maken dan dat. Ze willen niet worden weggestopt in een urban categorie."

Drake heeft in totaal vier Grammy's gewonnen. "Dat zijn er niet veel als je kijkt naar een artiest van zijn statuur. Hij is de afgelopen tien jaar zeer dominant geweest in Amerika", zegt De Vrieze. Drake is sinds 2010, 47 keer genomineerd voor de muziekprijs.

Drake was met 'Way 2 Sexy' genomineerd in de categorie beste rapperformance: