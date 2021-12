Coronacrisis overal ter wereld voelbaar, maar niet iedereen is even hard geraakt

Bijna geen enkele regio in de wereld is gespaard gebleven tijdens de coronacrisis. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat er toch grote verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen de armste en de rijkste inwoners in de verschillende landen.

De financiële ongelijkheid tussen landen is juist afgenomen. Wereldwijd is de financiële ongelijkheid vergelijkbaar met de ongelijkheid die er was aan het begin van de 20e eeuw. Het effect van de coronacrisis op deze ongelijkheid verschilt per werelddeel, maar wereldwijd blijft de armste helft van de wereldbevolking achter.

Dit zijn enkele conclusies uit het Wereld Ongelijkheidsrapport 2022. De afgelopen vier jaar werkten wetenschappers van over heel de wereld aan het onderzoek. Ook de econoom Thomas Piketty, bekend van zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw, werkte eraan mee.

Coronacrisis

Sommige landen namen bijvoorbeeld geen maatregelen om de economie te steunen, terwijl andere landen dat wel deden. Overheidssteun heeft er in sommige landen voor gezorgd dat mensen ondanks de crisis toch hun baan behielden. Ongelijkheid in inkomen neemt dan minder snel toe dan in landen zonder die overheidssteun, waar werknemers eerder hun baan verliezen.

De rijkste tien procent van de wereldpopulatie verdient meer dan de helft van het wereldwijde inkomen, terwijl de armste helft van alle mensen slechts 8,5 procent verdient.

Wat inkomens betreft is de ongelijkheid in Europa de laagste van alle regio's. Gemiddeld verdient de rijkste 10 procent van de Europeanen ruim een derde van het totale inkomen. De armste 50 procent van de Europeanen verdienen net geen vijfde van het totale inkomen.

Anders gezegd, als er in Europa maar tien mensen zouden wonen, dan verdient de rijkste persoon negen keer zoveel als de armste vijf personen samen. En dan is Europa nog de regio met de meeste inkomensgelijkheid in de wereld. Overal elders in de wereld verdient de armste helft van de bevolking minder dan 15 procent van de totale inkomsten.