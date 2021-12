Wat als Verstappen Hamilton van de baan rijdt? 'Puntenaftrek onwaarschijnlijk'

Verstappen en Hamilton staan met nog een race te gaan in punten gelijk in de WK-stand, maar als de Brit geen punten pakt zondag, is Verstappen de nieuwe kampioen op basis van het aantal overwinningen dit seizoen (9 om 8).

Het is de vraag die iedereen bezighoudt binnen en buiten de Formule 1-wereld. Als een (bewuste) actie van Max Verstappen ervoor zorgt dat Lewis Hamilton geen punten pakt in Abu Dhabi zondag, kan autosportfederatie FIA de Nederlander dan reglementair het kampioenschap ontnemen?

In 2019 werden coureurs uit het huidige Formule 1-veld bevraagd of zij een crash zouden veroorzaken voor de wereldtitel. Het antwoord van Max Verstappen destijds: "Ja, waarom niet?"

Volgens Oord wordt er na elk incident als volgt geredeneerd: "Wat is er precies gebeurd, welke straf is waarschijnlijk en hoe is er in het verleden voor vergelijkbare incidenten gestraft? Daarbij probeert de FIA zo consequent mogelijk te zijn, zodat het voor coureurs en ook de kijkers zo helder mogelijk is."

Belangen mogen volgens FIA-steward Oord niet meewegen in het oordeel van de commisarissen. "Ja, het is de laatste race van het seizoen, de ontknoping van het wereldkampioenschap, maar voor de stewards is deze race niet anders dan de eerste, of de twaalfde."

Oord is ervaringsdeskundige. Hij was in september nog steward bij de Formule 1-race van Zandvoort. "Stel je krijgt een incident zoals op Monza, dan gaan de stewards ook kijken: wat is er precies gebeurd, wie is er (meer) schuldig aan het incident, welke straf is waarschijnlijk en hoe hebben we dat in het verleden beoordeeld? Dan zal er waarschijnlijk een tijdstraf volgen."

Op Monza eindigden Verstappen en Hamilton samen in de grindbak na een duel in de bocht. Verstappen werd aangewezen als schuldige en kreeg echter geen tijdstraf, maar een gridstraf voor de volgende race.

Remtest

Afgelopen zondag in Saudi-Arabië kreeg Verstappen wel een tijdstraf van tien seconden. Hij werd als schuldige aangewezen voor de botsing tussen hem en Hamilton in ronde 37. Hij had zijn rempedaal te hard ingetrapt, zo oordeelden de stewards, waardoor Hamilton hem niet meer kon ontwijken.

De Brit noemde het na afloop een 'brakecheck', een actie die als zeer onsportief wordt aanschouwd in de autosportwereld. Maar van puntenaftrek in de WK-stand is nooit sprake bij dergelijke incidenten.