'Rechterhand' Taghi van Colombia overgebracht naar Nederland

Said R., de veronderstelde rechterhand van Ridouan Taghi, is vannacht uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

R. zat al bijna twee jaar vast in Colombia in afwachting van zijn uitlevering. Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen. Dat gebeurde vannacht onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee , meldt het OM.

R. is een van de zeventien verdachten die terechtstaan in het Marengo-proces. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties en zou een leidinggevende rol hebben gehad binnen de organisatie van Taghi.

De 49-jarige man uit Utrecht was lange tijd spoorloos, maar kon februari vorig jaar worden aangehouden in Medellin, waar hij zich schuilhield in een appartement.

Inmiddels zit Said R. in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, net als hoofdverdachte Ridouan Taghi en zijn broer Mohammed R., die ook terechtstaat in het Marengo-proces.

Taghi werd eind 2019 al door de politie aangehouden. Dat gebeurde in Dubai. Nieuwsuur kreeg van de politie daar een exclusief inkijkje in het onderzoek dat leidde tot de arrestatie én toegang tot de villa waar Taghi zich al die tijd schuilhield: