24-karaats postzegel en felicitaties alom; Nederland viert 18e verjaardag Amalia

Onder meer in Gouda werden de klokken geluid: "Het is een markant moment", zegt Pieter Verhoeven, voorzitter van de Oranjebond.

Liefhebbers van het koningshuis brengen bloemen en cadeaus langs bij Huis ten Bosch. En werden op verschillende plekken in Nederland tussen 09.00 uur en 09.10 uur de klokken geluid. Ook heeft de Oranjebond opgeroepen om de vlag met oranje wimpel uit te hangen.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet eerder weten dat de verjaardag een privé-aangelegenheid is. De dienst wilde alleen kwijt dat de toekomstige vorstin het viert met inachtneming van de coronaregels.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de 18e verjaardag van kroonprinses Amalia niet groots gevierd. Wat ze vandaag doet, is niet bekendgemaakt, maar in het hele land wordt er op verschillende manieren aandacht aan haar verjaardag besteed.

Ook demissionair premier Rutte feliciteerde Amalia via Twitter.

PostNL heeft een speciale 24-karaats gouden postzegel ontworpen met een monochroom portret van de prinses. Er zijn 750 zegels gemaakt en ze zijn voor 50 euro te koop. Wie er eentje koopt, krijgt de zegel in een speciaal doosje, samen met een echtheidsverklaring. Gouden zegels worden alleen ter ere van belangrijke gebeurtenissen uitgebracht.

Van haar vader, koning Willem-Alexander, heeft Amalia ook een geschenk gekregen. Ze is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. Daarbij kreeg ze haar onderscheidingsvlag. Ook haar zussen prinses Alexia en prinses Ariane krijgen een onderscheidingsvlag als ze 18 jaar zijn geworden.

Vanavond zendt de AVROTROS de documentaire Amalia 18 jaar uit. Samen met koningshuiskenner Rick Evers bezoekt presentatrice Dionne Stax plekken waar Amalia opgroeide. Ook gaan ze langs bij Paleis Noordeinde, het paleis waar de prinses zal wonen wanneer zij koningin wordt. Amalia 18 jaar is om 20.30 uur te zien op NPO 1.