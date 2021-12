Oud-Ajacied Dani over succescoach Sporting: 'Zie een jonge Mourinho'

Rúben Amorim, druk coachend langs de lijn bij Sporting Portugal - EPA

Hoogtepunt is de eerste landstitel in negentien jaar, maar ook het tweede bekertoernooi van Portugal en de Portugese Supercup werden gewonnen. En nu is daar de overwintering in de Champions League, pas voor de tweede keer in de historie. Dani looft communicatie Amorim Dani, ook oud-speler van Sporting en tegenwoordig onder meer voetbalcommentator voor de Portugese TV, kent Amorim persoonlijk. Hij is niet verbaasd over diens prestaties. "Amorim is zo'n speler van wie je wist dat hij trainer ging worden. Zijn communicatie-skills zijn ongelooflijk. Wel kende zijn trainerscarrière een problematische start", begint hij. "Hij moest een verplichte trainerscursus volgen en die duren nogal lang in Portugal. De opleiding zelf vier jaar, en je moet een paar keer een half jaar stage lopen. Amorim heeft twee WK's gespeeld voor Portugal, die had daar helemaal geen zin in. Dus begon hij al te coachen bij een derdedivisieclub, Casa Pia." Daniel da Cruz Carvalho begon zijn loopbaan bij Sporting Portugal en speelde tussen 1996 en 2000 voor Ajax.

Die keuze werd Amorim niet in dank afgenomen door de Portugese voetbalbond. Officieel was Amorim geen hoofdtrainer, maar omdat hij vanaf de bank "te veel coachte" werd hij voor een jaar geschorst en kreeg Casa Pia punten in mindering. Toen de straf werd teruggedraaid, was Amorim al vertrokken bij Casa Pia, klaar met de betutteling. In september 2019 ging hij in op een verzoek van Braga om het tweede elftal te coachen, ook actief op het derde niveau van Portugal. Na twee maanden werd de hoofdtrainer van het eerste elftal ontslagen en schoof Amorim ineens door. Tien miljoen euro Vanaf toen ging het hard. Na iets meer dan twee maanden won Amorim al de Taca de Liga, de tweede beker van Portugal. Sporting sloeg meteen toe en betaalde Braga tien miljoen euro om Amorim per 4 maart 2020 over te nemen als hoofdtrainer. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag ziet de potentie van Rúben Amorim.

Dani zag direct verschil met Amorim aan het roer: "Sporting is een club als Ajax, de beste jeugdspelers van Portugal zitten daar en komen daarvandaan. Denk aan Figo en Cristiano Ronaldo. Trainers riepen altijd: wij gaan de jeugd inzetten. Maar niets was minder waar. Dure aankopen kregen de voorkeur. Amorim deed dat anders." "Hij gaf wél de kans aan jeugdspelers. En speelt met een eigen stijl: aanvallend en gericht op balbezit, net als Ajax, maar dan met drie centrale verdedigers. Die identiteit is belangrijk voor de supporters en de media." Landskampioen Het werk van Amorim werd beloond. Sporting werd vorig seizoen afgetekend landskampioen. "Ze speelden zo'n ander voetbal dan voorheen, echt aanvallend. En Amorim maakt spelers echt beter. Bijvoorbeeld de verrassende topscorer van de competitie, Pedro Goncalves. Het seizoen ervoor maakte hij slechts vijf goals als middenvelder bij Famalicão, Amorim zette Goncalves in als rechtsbuiten of als valse nummer 9." En Goncalves eindigde op 23 goals, een revelatie.

Ajax won in september met liefst 5-1 in Lissabon. Juist die nederlaag heeft Sporting geholpen, denkt Dani. "Amorim pakt elke tegenslag aan om zijn team te verbeteren. Zegt dat het leermomenten zijn en dat ze het de volgende keer beter doen. Die vernedering tegen Ajax was hard en pijnlijk, maar Amorim zei dat ze moesten wennen aan de Champions League. En dat ze genoeg momenten hadden om te leren uit die wedstrijd. Nu zijn ze door ten koste van Dortmund, hij bewijst het gewoon weer." Amorim heeft zijn diploma inmiddels gehaald. Maar niet zonder slag of stoot. Toen Sporting vorig seizoen ruim bovenaan stond in de competitie dreigde de Portugese bond weer met een schorsing voor Amorim. Hij moest nog stage lopen. Dani moet er om lachen: "Je gaat de trainer van de aanstaande kampioen toch niet even vertellen dat hij nog stage moet lopen? Gelukkig liep het met een sisser af en is het nu helemaal afgerond". Overeenkomsten met Mourinho Dani denkt dat Amorim een absolute toptrainer kan worden: "Het klinkt een beetje cliché om te zeggen, maar ik zie overeenkomsten met een jonge Mourinho toen hij begon als trainer. Maar Amorim heeft wel zijn eigen stijl." "Hij bepaalt zelf het pad dat hij bewandelt, dat is te prijzen. Misschien dat hij na dit jaar wel naar een topclub gaat, zoekt Manchester United geen trainer voor het nieuwe seizoen?", concludeert Dani gekscherend.