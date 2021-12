Syrische media: 'Israël heeft havenstad Latakia gebombardeerd'

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben de haven van de Syrische stad Latakia gebombardeerd, melden Syrische staatsmedia. Israël heeft niet gereageerd op het bericht.

Door de bommen zou een grote brand zijn uitgebroken in een containeropslag, maar die zou inmiddels onder controle zijn. Over slachtoffers is niets bekend.

Israël voert vaker aanvallen uit op doelen in Syrië, maar voor zover bekend is het voor het eerst dat de belangrijkste haven van het land het doelwit is. Volgens de staatsmedia is dit de vierde Israëlische luchtaanval in een maand tijd.

Vooral pro-Iraanse doelen

Bij de eerdere aanvallen waren pro-Iraanse milities het doelwit, die president Assad steunen in de Syrische burgeroorlog. Via de haven van Latakia worden veel goederen uit Iran het land binnengebracht.

Rusland, dat net als Iran een belangrijke bondgenoot van president Assad is, heeft dicht bij Latakia een militaire basis.