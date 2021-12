De uitzending van 7 december

We spreken over de verschillende zienswijzen tussen de twee wereldmachten met Gert-Jan Dennekamp .

De Russische president Valdimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden spreken elkaar vanmiddag via een videoverbinding, op een moment dat er veel spanningen zijn tussen Rusland en de VS. Ze zullen ook spreken over de troepenopbouw aan de grens van Oekraïne. Biden zal - naar verwachting - Poetin waarschuwen dat Rusland buurland Oekraïne niet moet binnenvallen en eist de terugtrekking van de Russische troepen. Poetin wil op zijn beurt garanties dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO en vindt dat het Westen zich niet met Oekraïne moet bemoeien.

Kansenongelijkheid door privé bijles

De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders. Dat kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten. Daarom moet er goed gekeken worden naar het groeiende aantal commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleidingsaanbieders. De Onderwijsraad adviseert scholen beter na te denken over 'wat noodzakelijk is' voor het onderwijs en 'wat leuk is' om erbij te doen. Alles wat nodig is, moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Te gast is Louise Elffers, onderwijsonderzoeker en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Ze doet onderzoek naar zogenoemd schaduwonderwijs.