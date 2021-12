Joodse organisaties eisen bij rechtbank einde aan Holocaust-vergelijking Baudet

Tegen Forum voor Democratie-leider Baudet dient volgende week in Amsterdam een kort geding in een civiele zaak vanwege de vergelijking die hij maakt tussen de coronamaatregelen en de (aanloop naar de) Holocaust. De zaak is aangespannen door de Joodse belangenorganisaties CIDI en het Centraal Joods Overleg (CJO), samen met vier Joodse oorlogsoverlevenden.

De partijen willen dat de rechtbank een aantal uitingen van Baudet op sociale media onrechtmatig verklaart. Die vinden ze "ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden". De Forum-leider zou de socialemediaposts moeten verwijderen en een verbod moeten krijgen om beeldmateriaal van de Holocaust te delen in het kader van het debat over coronamaatregelen. Als hij zich daar niet aan houdt, zou een dwangsom van 25.000 euro per dag opgelegd moeten worden.

Het CIDI en het CJO halen een een drietal uitingen van Baudet aan die hij afgelopen maand deed, waaronder de tekst "De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi's en NSB'ers". Ook trok Baudet een vergelijking tussen ongevaccineerde kinderen die niet naar een Sinterklaasfeest zouden mogen en een jongen met een Jodenster op zijn rug uit het getto van Lodz in de Tweede Wereldoorlog.

Bij het derde geval noemt Baudet het "ironie ten top" dat voormalig concentratiekamp Buchenwald bij een tentoonstelling coronabeperkingen oplegt aan niet-gevaccineerden. "Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt!?"

'Vrijheid van meningsuiting geen rechtvaardiging'

Baudet stelt de verschrikkingen van de Holocaust hiermee op hetzelfde niveau als de coronamaatregelen, schrijven de organisaties in een persbericht. "Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust."

Het recht op de vrijheid van meningsuiting is wat het CIDI en het CJO betreft ook geen rechtvaardiging voor "zijn onrechtmatig handelen". De zaak dient volgende week woensdag.

In september schreef Baudet op Twitter aan Joodse organisaties dat de Tweede Wereldoorlog "niet van jullie maar van ons allemaal" is. Ook twitterde hij: "Al 50 jaar doet 'links' niets anders dan de Oorlog aanroepen".

Hij reageerde toen op een oproep van Joodse organisaties aan Tweede Kamerfracties om zich expliciet uit te spreken tegen het gebruik van Holocaust-vergelijkingen in het coronadebat.