Britse regering neemt snel besluit over boycot Winterspelen in China

Het Britse kabinet beslist op korte termijn of het wel of niet een politieke delegatie naar de Winterspelen in Peking stuurt. Dat heeft vicepremier Raab gezegd tegen journalisten.

Raab zegt dat hij in elk geval zelf niet gaat. De reden daarvoor gaf hij niet; het is dus niet duidelijk of hij de Winterspelen persoonlijk boycot. Volgens de vicepremier wordt op korte termijn besloten of er wel andere Britse hoogwaardigheidsbekleders naar de openingsceremonie gaan.

Gisteren maakte de Amerikaanse regering bekend dat ze geen officiële delegatie naar Peking stuurt voor de ceremonie. De Amerikanen protesteren daarmee tegen de schending van mensenrechten tegen onder anderen de Oeigoeren in China.

'Boycot is regelrechte provocatie'

Het gaat alleen om een diplomatieke boycot. Amerikaanse sporters gaan wel naar Peking. "We kunnen niet doen alsof dit sportevenement business as usual is, terwijl er ongekende mensenrechtenschendingen plaatsvinden", zei Witte Huiswoordvoerder Psaki gisteren.

China heeft al gezegd dat een boycot een "regelrechte politieke provocatie" is en dat het die zal vergelden met tegenmaatregelen. Welke maatregelen dat dan zullen zijn, is niet bekendgemaakt.

Nederland weet het nog niet

Nederland heeft nog geen besluit genomen of het een delegatie naar de openingsceremonie stuurt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het kabinet ermee bezig en wordt er overlegd met andere landen.

Er zijn ook landen die hebben gezegd dat ze juist wel naar Peking gaan. Zo is de Russische president Poetin bij de openingsceremonie. En ook Italië laat zich politiek vertegenwoordigen. De Italianen organiseren waarschijnlijk de Winterspelen in 2026.

Overigens is de discussie over het bijwonen van de openingsceremonie wat voorbarig. Het is maar de vraag of er met alle coronamaatregelen uiteindelijk wel veel mensen welkom zijn.

De Winterspelen in Peking zijn van van 4 tot en met 20 februari.