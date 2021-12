Van Stee vertrekt na roerige periode bij Sparta, wat doet Fraser nu?

Sparta Rotterdam en technisch directeur Henk van Stee nemen per direct afscheid van elkaar. Na onderling overleg is besloten dat het voor de club het beste is als de wegen scheiden, zo meldt Sparta.

Het rommelt al een tijdje op bestuurlijk vlak bij de Rotterdamse club. Afgelopen maandag was Van Stee nog boos weggelopen bij een bestuursvergadering. De technisch directeur zit al enige tijd niet op één lijn met algemeen directeur Manfred Laros.

Sparta verklaarde vervolgens dat de club er alles aan zou doen om de situatie te lijmen, maar dat is dus niet gelukt. "De club heeft behoefte aan rust en duidelijkheid. De focus van iedereen bij Sparta Rotterdam moet gericht zijn op sportieve prestaties", laat Sparta weten.

Sparta staat momenteel op een teleurstellende zestiende plaats in de eredivisie.

Wat doet Fraser?

Het vertrek van Van Stee is een bittere pil voor trainer Henk Fraser, die een goed tandem vormde met de technisch directeur. Fraser liet zich onlangs ontvallen dat er voor hem een dilemma zou ontstaat als Van Stee vertrekt. Hij zou dan mogelijk zelf ook zijn biezen pakken.