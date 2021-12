Van Stee vertrekt na roerige periode bij Sparta: 'Hoop dat Fraser wel blijft'

Sparta Rotterdam en technisch directeur Henk van Stee nemen per direct afscheid van elkaar. "Laat ik het netjes zeggen: we hebben dit in gezamenlijk overleg besloten in het belang van Sparta", zegt Van Stee.

Het rommelde op bestuurlijk vlak bij de Rotterdamse club, die momenteel op een teleurstellende zestiende plek staat in de eredivisie. Afgelopen maandag was Van Stee nog boos weggelopen bij een bestuursvergadering. De technisch directeur zat al enige tijd niet op één lijn met algemeen directeur Manfred Laros.

"Wat we hebben gemerkt is dat er de laatste tijd veel communicatie naar buiten is gekomen, waarvan wij van mening zijn dat het onderwerpen zijn die we binnenskamers bespreken. Naar buiten toe spreek je met één mond", zegt Laros.

Sparta verklaarde vervolgens dat de club er alles aan zou doen om de situatie te lijmen, maar dat is dus niet gelukt. "Je weet hoe de voetballerij werkt", zegt Van Stee. "Als je verliest komen de grijze muizen uit hun holletje en wordt het onrustig bij de club. Dat heeft op dit moment een dusdanige verdeeldheid gecreëerd dat het verstandig is om afscheid van mij te nemen."

Wat doet Fraser?

Het vertrek van Van Stee is een bittere pil voor trainer Henk Fraser, die een goed tandem vormde met de technisch directeur. Fraser zegt tegen het Algemeen Dagblad dat het een emotionele dag voor hem is. Hij liet zich onlangs al ontvallen dat hij mogelijk ook vertrekt als Van Stee weg zou gaan.

Van Stee: "Fraser baalt hier natuurlijk van, omdat we een uitstekende relatie hebben. Ik hoop voor Sparta dat hij door blijft gaan en met zijn gedrevenheid ervoor zorgt dat Sparta in de eredivisie blijft. Dat zou voor Sparta het beste zijn."

Laros heeft zelf al met Fraser gesproken. "Op dit moment wijst alles erop dat we er samen alles aan gaan doen om Sparta in de eredivisie te houden."