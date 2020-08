Visser en Bol tonen topvorm, rug speelt Schippers parten bij rentree

Bij de Gyulai Istvan Memorial in het Hongaarse Székesfehérvár liep Schippers haar eerste wedstrijd van het jaar. Ze kwam uit op de 200 meter, maar vanwege rugklachten, die haar afgelopen zondag ook al een optreden bij wedstrijden in het Duitse Leverkusen kostte, kon ze niet imponeren.

De start van haar race was matig en in de laatste 50 meter ging ze volledig stuk. De 28-jarige Utrechtse kwam desalniettemin als tweede over de meet, maar de 22,94 van de wereldkampioene van 2015 en 2017 (1,31 boven haar persoonlijk record) sprak boekdelen. De winst ging met 22,55 naar de Amerikaanse Lynna Irby.

De Zwitserse Mujinga Kambundji (brons WK 2019) werd derde in 23,25 en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (zilver WK 2017) ging in 23,33 als vierde over de streep.

Visser loopt mondiale toptijd

Visser liet in Hongarije zien in topvorm te verkeren. Ze won de 100 meter horden in 12,68 en evenaarde daarmee de beste mondiale tijd van dit jaar, die liep ze vorige week in Finland.