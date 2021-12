Handbalsters na niemendalletjes klaar voor 'kleine finale' tegen Zweden op WK

Maar Oranje is er klaar voor, denkt Wester die in de volgende ronde naast de Noorse vrouwen ook door Roemenië en waarschijnlijk Kazachstan met schoten bestookt zal worden. "We hebben de afgelopen weken veel getraind en veel gesproken over wat we willen. Ik hoop dat dat er tegen Zweden uit gaat komen."

Na de niemendalletjes tegen Puerto Rico (55-15) en Oezbekistan (58-17) wacht vanavond immers het sterke Zweden. Beide landen zijn al verzekerd van de tussenronde, maar het resultaat van het onderlinge treffen telt mee in die poule van zes, waarvan de toptwee zich plaatst voor de kwartfinales. En in de wetenschap dat het sterke Noorwegen ook tot dat sextet behoort, lijkt winst op Zweden geen overbodige luxe.

Het WK bevindt zich voor de Nederlandse handbalsters nog in de beginfase, maar toch is de derde en laatste groepswedstrijd in Spanje al een cruciale. Zo belangrijk dat doelvrouw Tess Wester zelfs de woorden 'kleine finale' in de mond neemt.

"Wat we goed hebben gedaan in die wedstrijden, is dat we tempo bleven spelen. En veel meiden hebben speeltijd kunnen krijgen. Dus iedereen is lekker in het ritme kunnen komen voor het WK."

Onder wie de van een zware knieblessure teruggekeerde Estavana Polman. "Je merkt dat ze weer de acties maakt die ze moet maken. Ze gaat die niet meer uit de weg", heeft Tijsterman geconstateerd. "Natuurlijk kan ze geen zestig minuten spelen. Maar dat is ook niet nodig, want ik denk dat wij in de breedte heel sterk zijn geworden de laatste periode."

Puzzelstukjes

Heeft de aanval al lekker kunnen warmdraaien, de verdediging is nog amper getest. "We hebben dat natuurlijk geoefend tijdens het toernooi in Noorwegen voor het WK. Daar hebben een goede focus gehad op de dekking. We hebben de beelden van Zweden geanalyseerd en weten hoe hun aanval werkt. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, hebben we aan het eind van de wedstrijd een positief resultaat."