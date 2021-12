Joga Bonito met Antony, de Braziliaanse steraanvaller straalt bij Ajax

Joga Bonito, oftewel 'speel mooi'. Ajax-steraanvaller Antony kreeg deze week de wereldberoemde voetbalterm opgespeld in een tweet van de UEFA. Dat was geen overdreven heldingverering, want de Braziliaan straalt in de schijnwerpers en geeft Ajax (en de eredivisie) extra glans. Hij had zo in die iconische televisiereclame uit 1998 gekund met de Braziliaanse voetbalvedetten die zich al goochelend met een bal een weg banen over een vliegveld. Antony in een commercial met Ronaldo, Romário, Roberto Carlos en Denilson. Het had niet misstaan. De 21-jarige Antony is precies zo'n Braziliaanse voetballer die vele voetballiefhebbers voor zich wint. Telkens weer wachten op een mooie pass, hakbal of schot. Neem zijn optreden in het voormalige Westfalenstadion van Borussia Dortmund op 3 november. Ajax had het moeilijk in Dortmund, kwam op achterstand, maar mede dankzij de onbevangenheid en zelfverzekerdheid (en hoogstandjes) van Antony wonnen de Amsterdammers alsnog betrekkelijk eenvoudig.

Dat staat overigens haaks op de manier waarop Antony zich soms presenteert in de eredivisie. In de mêlee van meningen over het voetbal klinkt de kritiek dat de Braziliaan zich soms maar moeilijk zou kunnen motiveren voor wedstrijden tegen een opponent van een minder kaliber. Waar Ajax in de Champions League nog een vlekkeloos rapport heeft, liep de club in de eredivisie al tegen een aantal zeperds aan. Juist in die mindere wedstrijden liet ook Antony zich niet van zijn beste kant zien. "Ten Hag praat veel met spelers over het belang van wedstrijden tegen kleinere tegenstanders. Hij praat daarover niet alleen met mij", zegt Antony deels schuldbewust tijdens de persconferentie in aanloop naar de laatste CL-groepswedstrijd tegen Sporting Portugal. "De trainer drukt ons op het hart om iedere wedstrijd voor de volle 100 procent gefocust te zijn. We hebben het gevoel dat de wedstrijd tegen Sporting heel belangrijk is, ook al zijn beide clubs al verzekerd van de volgende ronde. Het blijft een grote wedstrijd."

Erik ten Hag spreekt een hartig woordje met Antony - ANP

Ajax-Sporting bij de NOS De wedstrijd tussen de twee clubs, die in groep C al zeker zijn van overwintering in de Champions League, begint dinsdag om 21.00 uur. Dit wedstrijd is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

David Neres bewandelde aanvankelijk dezelfde route als Antony, maar werd mede door blessureleed door zijn landgenoot voorbijgestreefd. Antony werd door technisch directeur Marc Overmars ook min of meer beschouwd als opvolger van Neres, die echter nog steeds in Amsterdam zit. Sterker, Antony houdt Neres nu op de reservebank. Ondanks de concurrentiestrijd is de band tussen landgenoten Antony en Neres goed. "We zijn altijd samen en praten veel. Het is een goede speler, iedereen binnen Ajax kent zijn kwaliteiten. Binnen de selectie is hij een belangrijke speler, dat weten we allemaal. We weten dat hij een wedstrijd kan beslissen zodra hij binnen de lijnen komt. Hij is gelukkig bij Ajax en groeit nog steeds."

David Neres en Antony - ANP