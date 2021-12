Prinses Amalia is 18 jaar; dit verandert er voor de kroonprinses

Prinses Amalia is 18 jaar geworden. Hoe de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar verjaardag vandaag viert, is niet bekendgemaakt.

Op Koningsdag in Eindhoven, afgelopen april, liet ze tegenover de pers weten dat ze het niet heel spannend vond om 17 te worden, "dus 18 zal niet heel anders zijn". Toch zal het leven van de troonopvolgster nu ze meerderjarig is meer in het teken staan van haar toekomstige rol als koningin van Nederland. Een blik op de toekomst van prinses Amalia in vijf vragen en antwoorden.

Kan Amalia koningin worden nu ze 18 is?

Mocht haar vader, koning Willem-Alexander, overlijden of afstand doen van de troon, dan wordt Amalia volgens de erfopvolging zoals die in Grondwet is vastgelegd de nieuwe koningin. "Zolang ze minderjarig was, was het via de wet zo geregeld dat koningin Máxima of prins Constantijn in dat geval zou optreden als regent(es), tot het moment dat Amalia 18 werd", zegt Peter Rehwinkel, staatsrechtdeskundige, oud-PvdA-Kamerlid en auteur van het boek 'Amalia, de plicht roept'. "Dat geldt nu niet meer, dus dat is wel een belangrijke verandering voor Amalia."

Het overkwam Wilhelmina, de betovergrootmoeder van Amalia in 1890, toen haar vader koning Willem III overleed. Wilhelmina was pas 10 jaar oud en te jong om te regeren. Haar moeder, koningin Emma, trad daarom op als regentes totdat Wilhelmina 18 jaar was.

Amalia zegt in het boek dat Claudia de Breij over haar schreef ter gelegenheid van haar 18e verjaardag, dat ze haar moeder zou willen aanwijzen als regentes, als ze het koningschap nu zou moeten overnemen, "In praktijk is dat niet zo eenvoudig als 'even aan mijn moeder vragen'", zegt Rehwinkel. "Amalia zou haar functie tijdelijk moeten neerleggen en de regering moet dan een regent of regentes aanwijzen. Dat moet vervolgens in de wet vastgelegd worden, dus daar komt wel meer bij kijken."

