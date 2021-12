Amerikaanse miljardair geeft gestolen kunstschatten uit oudheid terug

De Amerikaanse miljardair Michael Steinhardt is akkoord gegaan met een levenslang verbod op het kopen van kunstschatten uit de oudheid, nadat was gebleken dat tal van objecten die hij in de afgelopen decennia had aangekocht een dubieuze herkomst hadden.

Ook heeft hij toegezegd kunstschatten met een totale waarde van zo'n 70 miljoen dollar (62 miljoen euro) in te leveren. De 81-jarige Steinhardt ontloopt zo vervolging, meldt de openbare aanklager van Manhattan.

Roofzuchtige honger naar artefacten

Steinhardt, rijk geworden op de beurs, had volgens de aanklager een "roofzuchtige honger" naar unieke objecten, die niet zelden waren geplunderd of waren gestolen uit musea. Steinhardt toonde daarbij geen "morele" grenzen te hebben bij het aankopen van de spullen, omdat hij er geregeld mee akkoord ging als de verkoper hem niet zei waar die iets vandaan had.

Steinhardt zegt in een verklaring blij te zijn dat hij niet wordt vervolgd en belooft dat de illegaal verkregen spullen terugkeren naar de landen van herkomst.

De openbaar aanklager begon in 2017 met zijn onderzoek naar de miljardair. Dat leidde tot een inval in zijn kantoor en huis. De zeker 180 gestolen historische artefacten komen uit Griekenland, Egypte, Mesopotamië (Irak en Syrië) en Turkije.

Verkocht door IS

Steinhardt draagt onder meer een ceremoniële beker in de vorm van hertenkop uit 400 voor Christus over aan de autoriteiten. Die zou zijn gevonden in het huidige Turkije. De kop is zo'n 3,5 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) waard. Ook geeft hij een kist uit 1300 voor Christus met daarin menselijke resten terug, afkomstig van het Griekse eiland Kreta. De kist heeft een waarde van 1 miljoen dollar.

Een fresco uit een Romeinse villa uit Herculaneum, de plaats die werd verwoest bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79, is ook 1 miljoen waard.

In zijn collectie zit verder een gouden schaal uit de historische Iraakse stad Nimrud, die Steinhardt vorig jaar kocht voor 150.000 dollar. De schaal was hoogstwaarschijnlijk op de zwarte markt verkocht door terreurgroep IS.