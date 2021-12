Drake trekt nominaties voor prestigieuze Grammy's in

De Canadese rapper en zanger Drake wil niet langer meedingen om Grammy's. De rapper heeft via zijn management aan de organisatie van het belangrijkste Amerikaanse muziekprijzengala gevraagd zijn twee nominaties te schrappen. Aan dat verzoek is gehoor gegeven, schrijven internationale media op basis van bronnen.

Zijn naam was gisteren al opeens verdwenen op de pagina met genomineerden op de website van de Grammy's. Het is niet duidelijk waarom hij zijn nominaties heeft ingetrokken.

De 35-jarige Drake uitte al vaker kritiek op de Grammy's. Het ergerde hem dat hij steevast in de rapcategorie werd geplaatst. Ook zette hij publiekelijk vraagtekens bij het prestige van een Grammy.

Speech abrupt onderbroken

In 2019, toen hij de prijs won voor zijn lied God's Plan, zei hij bij het aannemen ervan tegen de artiesten in de zaal dat "jullie dit niet nodig hebben" als mensen bereid zijn geld te betalen voor tickets en slecht weer trotseren voor shows. Zijn speech werd abrupt onderbroken door een reclame. Verder weigerde hij op te treden bij de uitreiking.

Vorig jaar bekritiseerde hij de organisatie voor het niet nomineren van zijn landgenoot The Weeknd.

Drake was voor de Grammy's genomineerd voor het beste rapalbum met zijn Certified Lover Boy en voor de beste rapperformance met het lied Way 2 Sexy. Hij heeft al vier Grammy's in huis.

De Grammy's worden op 31 januari uitgereikt in Los Angeles. Jon Batiste maakt kans op de meeste prijzen, met elf nominaties.