'VS sluit zaak van in 1955 vermoorde zwarte 14-jarige jongen Emmett Till'

Het onderzoek naar de racistische moord op een zwarte jongen van 14 in Mississippi in 1955 is opnieuw gesloten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dat laten weten aan de familie van Emmett Till, het slachtoffer, meldt persbureau AP op basis van ingewijden.

Till werd ontvoerd en vermoord nadat hij ervan was beschuldigd dat hij naar een witte vrouw had gefloten. Twee witte Amerikaanse mannen gaven toe Till ontvoerd te hebben, maar tijdens de rechtszaak ontkenden ze hem te hebben vermoord. Een volledig witte jury sprak de mannen vrij. In een betaald interview gaven de mannen later toe de jongen wel te hebben vermoord.

In 2007 werd de zaak eerder al formeel gesloten omdat alle verdachten waren overleden. De zaak werd in 2018 heropend toen de vrouw waar Till naar gefloten zou hebben in een boek had gezegd deels gelogen te hebben over wat de jongen in 1955 had gedaan.

Volgens Carolyn Bryant was het niet waar dat Till haar na het fluiten seksuele voorstellen had ingefluisterd. Later ontkende de vrouw tegenover onderzoekers weer dat ze haar verhaal had veranderd.

Impuls voor burgerrechtenbeweging

Till kwam uit Chicago en was in 1955 op vakantie in Mississippi. Bij een winkel zou Till naar Carolyn Bryant hebben gefloten. Roy Bryant, de man van Bryant, en zijn halfbroer J.W. Milam, ontvoerden de jongen een dag later en martelden hem in een schuur. Daarna schoten ze hem dood en dumpten ze zijn lichaam in de rivier, waarin hij drie dagen later werd gevonden.

Tills moeder wilde dat de kist tijdens de begrafenis openbleef, om te laten zien hoe erg hij was mishandeld.

De zaak betekende een impuls voor de burgerrechtenbeweging. Een paar maanden later weigerde burgerrechtenicoon Rosa Parks haar plaats af te staan aan witte passagiers in een bus in Alabama. Ze zei dat ze tijdens haar actie aan Till had gedacht. Bob Dylan schreef in 1963 het nummer The Death of Emmett Till naar aanleiding van de zaak.