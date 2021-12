Zonder Brands aan boord wint Everton voor het eerst sinds september

In de donkere dagen voor Kerst is Everton eindelijk weer eens gaan fonkelen. Na de nederlaag in Merseyside-derby tegen stadgenoot Liverpool (1-4) van vorige week en het vertrek van technisch directeur Marcel Brands zondag, won de ploeg van trainer Rafael Benitez in eigen huis met 2-1 van Arsenal. De VAR leek de hoofdrol op te eisen, maar zat een overwinning niet in de weg.

Beide ploegen maakten er in de eerste helft geen spektakelstuk van, al was het zeker niet gezapig. Arsenal was iets beter, maar desondanks leek Everton op voorsprong te komen. Vlak voor rust knikte Richarlison een vrije trap van Andros Townsend binnen. De Braziliaan stond nipt buitenspel en dus ging het feest niet door.

De klap werd voor Everton nog groter toen Martin Odegaard enkele seconden voor het rustsignaal een hoge voorzet in een keer beheerst achter Everton-doelman Jordan Pickford wist te plaatsen. Een doelpunt dat wel telde.