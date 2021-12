Acteur Eric van der Donk (92), bekend van Oud Geld, overleden

Acteur Eric van der Donk is op 92-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Van der Donk was actief op het toneel, op tv en in films en ontving tijdens zijn carrière verschillende prijzen.

In 1978 kreeg hij een Louis d'Or voor zijn rol als Jerolimo in een uitvoering van De Spaanse Brabander van Bredero. Achttien jaar later won hij een Gouden Kalf voor zijn acteerprestatie in de film De langste reis, gebaseerd op de ontvoering van Gerrit Jan Heijn. In 2010 ontving hij een koninklijke onderscheiding.

Van der Donk begon zijn carrière op het toneel, maar werd bij een breder publiek bekend toen hij in tv-series ging spelen. Eind jaren tachtig was hij te zien in de ziekenhuisserie Medisch Centrum West. Tien jaar later speelde hij Splinter Bussink in Oud Geld, over een bankdirecteur die terugtreedt maar moeite heeft de touwtjes uit handen te geven aan zijn zoon.

Hij speelde ook mee in sketches van Het Klokhuis en in meerdere films, zoals Max Havelaar, Kruimeltje en De Kroon. Een van zijn laatste rollen speelde hij in 2012 in de tv-serie Lijn 32, over een verongelukte bus in Amsterdam.

De laatste weken van zijn leven verbleef Van der Donk in een verpleeghuis in Arnhem, aldus de Volkskrant.