VS dreigt met harde sancties bij Russische inval in Oekraïne

Een Russische inval in Oekraïne zal door de VS worden beantwoord met zware economische sancties. Dat is de belangrijkste boodschap van de Amerikaanse president Biden in zijn gesprek met de Russische president Poetin, melden internationale persbureaus op basis van ingewijden. De sancties zouden vertrouwelingen van Poetin en de Russische energiesector treffen. Ook kan Biden volgens de ingewijden een bijzondere en vergaande optie op tafel leggen: het afsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT, zodat de Russische handel met de rest van de wereld wordt bemoeilijkt. SWIFT geldt als cruciale infrastructuur voor banken en financiële instellingen en wordt gebruikt om transacties te verzenden en ontvangen. Ook Rusland is in hoge mate afhankelijk van dit systeem en zou economisch zwaar worden getroffen bij een ontkoppeling van SWIFT. Mediahysterie Wel heeft Rusland een alternatief voor SWIFT ontwikkeld, waar Russische financiële instellingen in geval van nood hun toevlucht toe kunnen nemen. Dat systeem, dat vooral voorziet in binnenlandse betalingen, is opgericht om minder afhankelijk te zijn van westerse betaalsystemen. Kremlinwoordvoerder Peskov heeft de geruchten over een mogelijke ontkoppeling van SWIFT afgedaan als "hysterie van de media". Ook noemt hij waarschuwingen over een mogelijke Russische invasie in Oekraïne "ongegrond". Morgen spreken Biden en Poetin elkaar via een videoverbinding. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken en zijn Russische collega Lavrov slaagden er in hun gesprek van vorige week in Stockholm niet in de kou uit de lucht te halen.

Plannen voor invasie? De Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland plannen maakt om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen met mogelijk 175.000 militairen. Op dit moment zouden al zo'n 70.000 tot 100.000 Russische militairen zijn gestationeerd nabij de grens met Oekraïne. Volgens Rusland is juist Oekraïne de boosdoener in het conflict. Het Kremlin beschuldigt Kiev ervan zo'n 120.000 militairen te hebben gestationeerd in de buurt van de zelfverklaarde volksrepublieken van Donetsk en Loegansk. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 zeer slecht. Het Oekraïense leger is sindsdien in een militair conflict verwikkeld met pro-Russische separatisten rondom Donetsk en Loegansk. Daarbij zijn in totaal ruim 13.000 doden gevallen.

Poetin heeft herhaaldelijk om garanties gevraagd dat de NAVO niet verder uitbreidt naar het oosten of in Oekraïne wapens plaatst. Volgens de VS gaat Oekraïne zelf over een toekomstige toetreding tot het militair bondgenootschap. Het Westen steunt het Oekraïense leger op dit moment vooral financieel. Wel zou het Witte Huis overwegen om extra troepen te stationeren in NAVO-buurlanden van Oekraïne in het geval van een verdere escalatie, meldt een CNN-verslaggever. Oekraïense leger is sterk genoeg De Oekraïense strijdkrachten kunnen een Russische invasie afslaan, zei president Zelensky vandaag tijdens de viering van de Nationale Dag van de Strijdkrachten. "Onze troepen zullen de vrijheid en soevereiniteit verdedigen tegen de Russische aanvaller. Het leger is verzekerd en sterk."

De Oekraïense president Zelensky tijdens een bezoek aan het front - AFP