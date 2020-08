Wiegman van ene 'droombaan' naar andere: 'Engeland kan toernooi winnen'

Ze is nog even aan de Nederlandse voetbalsters verbonden, maar na de Spelen van 2021 gaat Sarina Wiegman toch echt aan de slag als bondscoach van Engeland. Een uitdaging die ze niet uit de weg kon gaan, al benadrukt ze dat het bondscoachschap van Oranje al een droombaan is.

"Ik heb natuurlijk de mooiste baan die er is, maar dat je in je carrière een volgende stap mag maken naar zo'n groot voetballand. Dat is natuurlijk wel geweldig. Ook weer een droombaan", reageert de 50-jarige Wiegman die de Oranjevrouwen naar de top leidde.

Op de vraag waarom ze van Europees en vice-wereldkampioen Oranje overstapt naar de Engelse ploeg, die op het laatste WK strandde in de halve eindstrijd, is ze duidelijk. "De uitdaging. Ik ben heel erg verbonden aan Nederland en de reis die we doormaken is nog niet klaar. Maar dit kwam op mijn pad en het triggerde mij."

Potentieel

"Er is een enorm potentieel, ze hebben een hele grote competitie en zijn al heel ver in hun ontwikkeling. De FA (Engelse voetbalbond, red.) is een voorloper daarin. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik plan mijn carrière niet, ik weet wel wat ik wil. Nu was het moment om een volgende stap te maken."