Regen regeert, Regeer scoort, Excelsior profiteert en ADO terug waar het hoort

De eerste divisie stevent af op een spannend slot van de tweede periode, met Jong Ajax, Excelsior en FC Volendam als kanshebbers. Maandag won Jong Ajax in erbarmelijke weersomstandigheden met 1-0 van FC Emmen en wipt zo over de Drenten naar de derde plek in de stand. Excelsior won in de slotfase met 2-0 van Jong AZ, hijgt koploper FC Volendam in de nek en heeft bovendien de beste papieren om vrijdag een ticket voor de play-offs binnen te slepen.

Regen regeert, Regeer scoort op De Toekomst FC Emmen-trainer Dick Lukkien had niets aan het toeval overgelaten in de strijd om plek drie in de eerste divisie. Zo leende hij bij de Duitse derdedivisionist SV Meppen zelfs een stapel ballen om zijn ploeg te laten wennen aan de wedstrijdbal die Ajax om sponsorredenen - als enige in de eerste divisie - gebruikt. Waar de lange oefenmeester geen rekening mee kon houden, was de onophoudelijke regenval op De Toekomst. In die barre omstandigheden werd verzorgd voetbal onmogelijk en waren de kansen schaars.

Mohamed Daramy kwam net als Devyne Rensch en Kenneth Taylor een uur in actie voor Jong Ajax. - Pro Shots

Toch kwam Jong Ajax na een uur op 1-0, door een vlaagje bijzondere klasse van de Amsterdammers. De wind had even geen vat op een voorzet van Naci Ünüvar, die bij de tweede paal werd binnengelopen door Youri Regeer. FC Emmen probeerde de schade nog wel te repareren, maar doelman Jay Gorter hield onder meer door een fraaie snoekduik op een schot van de Fin Jasin-Amin Assehnoun zijn doel schoon.

Dallinga staat negentig minuten droog Door de overwinning klom de ploeg van John Heitinga over Emmen naar de derde plaats in de eerste divisie. Excelsior is de nummer twee en heeft nog maar een punt achterstand op koploper FC Volendam. Thijs Dallinga, topscorer met 21 treffers in 18 duels, leek op bezoek bij Jong AZ een keertje droog te blijven staan en dus duurde het lang voor de Rotterdammers het net wisten te vinden. Via Fedde de Jong kwam Jong AZ bijna op voorsprong, maar zijn schot spatte op de lat. Excelsior ontsnapte en kwam tien minuten voor tijd toch op voorsprong door een corner van Marouan Azarkan die pardoes in het doel belandde.

Excelsior-spits Thijs Dallinga moest wachten tot de 92ste minuut voor zijn 22ste van het seizoen. - Pro Shots

In blessuretijd kwam Excelsior zelfs nog op 2-0. Doelpuntenmaker? Dallinga, voor het zesde duel op rij. Wie anders? Kishna scoort twee keer (of niet?) Bij ADO Den Haag speelde Ricardo Kishna een hoofdrol. De buitenspeler scoorde op bezoek bij Jong FC Utrecht twee keer in het eerste kwartier, al kwamen beide treffers op naam van een ander. Na zeven minuten schoot Kishna via Gabriël Culhaci raak en acht minuten later herhaalde hij dat kunstje, maar nu via het been van Yuya Ikeshita.

Ricardo Kishna (midden) schoot twee keer raak voor ADO Den Haag via een tegenstander tegen Jong FC Utrecht. - Pro Shots

Thomas Verheydt gooide kort na rust de wedstrijd in het slot met zijn 13de treffer van het seizoen. Amar Catic maakte zelfs nog 0-4 voor de bezoekers uit Den Haag, waarna Mohamed Mallahi de eer redde voor de thuisploeg: 1-4. Met 32 punten doet ADO Den Haag, dat eerder dit seizoen zes punten in mindering kreeg vanwege de financiële problemen, weer helemaal mee in de top van de eerste divisie. De achterstand op FC Volendam is zeven punten.

De Graafschap maakt het spannend Ook De Graafschap had de hulp van tegenstander Jong PSV nodig om een nederlaag te voorkomen. Fedde Leysen kopte de beloften van PSV na een half uur op 1-0, maar in de extra tijd van de eerste helft kwam De Graafschap op 1-1 via een curieuze eigen treffer van Ismael Saibari. De Spanjaard speelde de bal van een meter of twintig terug op zijn doelman, maar zag de boel over diens hoofd in het net verdwijnen.

Jasper van Heertum viert zijn winnende treffer voor De Graafschap met aangever Ted van de Pavert. - Pro Shots

Even dreigde zelfs een nederlaag voor de Achterhoekers, maar Johnatan Opoku poetste een kwartier voor tijd de 2-1 van Simon Colyn nog uit. Het venijn zat echter in de staart want in de 94ste minuut knokte De Graafschap zich alsnog naar de winst: 2-3. Jasper van Heertum was de gelukkige. Spannende ontknoping tweede periode Vrijdag kwam FC Volendam al in actie in de 18de speelronde. De koploper verspeelde twee dure punten bij Helmond Sport (1-1) en moet nu Jong Ajax boven zich dulden in de strijd om de tweede periode. Voor Jong Ajax telt alleen de eer, want een ticket voor de play-offs kunnen de Amsterdammers sowieso niet verzilveren. Als Jong Ajax vrijdag de tweede periode wint, dan gaat dat ticket naar de nummer twee in de stand.