Overheidssteun voor Thialf-schaatshal onzeker, kabinet onderzoekt alternatieven

Het kabinet kan het in financiële problemen verkerende schaatscomplex Thialf in Heerenveen niet rechtstreeks steunen, zoals de Tweede Kamer graag wil. Staatssecretaris Blokhuis laat de Kamer weten dat dat in strijd met Europese regels is.

Wel wil Blokhuis onderzoeken of er op een andere manier iets gedaan kan worden zodat sporters die naar de Winterspelen gaan in elk geval de komende maanden in de schaatshal kunnen blijven trainen, schrijft hij aan de Kamer.

Partijen riepen het kabinet vorige week op 1 miljoen euro overheidssteun beschikbaar te stellen om het schaatscomplex in ieder geval het huidige seizoen open te kunnen houden. Nederlandse schaatsers zouden hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Beijing van volgend jaar dan gewoon in Heerenveen kunnen voortzetten.

Thialf kampt al langere tijd met financiële problemen. Topschaatsers, onder wie Sjinkie Knegt, Sven Kramer en Ireen Wüst, stuurden in oktober een brandbrief aan de politiek. Zij vroegen om een eenmalige overheidsbijdrage van 20 miljoen euro.

Maar bij zo'n rechtstreekse financiële injectie voorziet Blokhuis problemen "met staatssteun en andere onrechtmatigheden".

Steun voor noodzakelijke ingrepen

Wel wil Blokhuis samen met NOC*NSF bekijken hoe de noodzakelijke vervanging van essentiële onderdelen "ondersteund" kan worden om de kwaliteit van de ijsvloer op peil te houden. Blokhuis zal de Kamer daar voor het einde van het jaar verder over informeren.

Eerder besloten sportkoepel NOC*NSF, schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland Thialf te ondersteunen met 1,4 miljoen euro.

Ook liggen er plannen om de schaatshal financieel gezond te maken. Zo moet het stadion in de toekomst ook door andere takken van de schaatssport worden gebruikt. Schaatsbond KNSB wil bijvoorbeeld dat het stadion het nationale trainingscentrum voor kunstrijden wordt.