Koning over besmette prinses Beatrix: het gaat helemaal top

"Ze was een beetje verkouden en dacht dat het kwam door de airconditioning in de tropen", aldus Willem-Alexander. Prinses Beatrix was kort voor het positieve testresultaat teruggekeerd van een werkbezoek aan Curaçao. Daar ontmoette ze groepen kinderen en er werden niet overal mondkapjes gedragen. Tijdens dat werkbezoek vertelde de prinses dat ze haar boosterprik al heeft gehad.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet zaterdag weten dat de prinses vanwege milde verkoudheidsklachten zich liet testen en de uitslag positief bleek. De 83-jarige prinses zit sindsdien in isolatie op haar landgoed Drakensteyn in Lage Vuursche.

Volgens de koning is Beatrix "in hele goede spirits, dus het is allemaal fantastisch". Willem-Alexander bedankte voor de camera van Blauw Bloed iedereen in Nederland voor het medeleven met de prinses.

Door de positieve testuitslag zal Beatrix morgen de achttiende verjaardag van prinses Amalia missen.