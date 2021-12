Voetbalclub Tromsø protesteert via shirts met QR-code tegen WK in Qatar

Over exact een jaar zijn de wereldkampioenschappen voetbal in Qatar gevorderd tot de achtste finales. Best kans dat we Oranje op 6 september 2022 terugzien in het futuristische Education City Stadium in Al Rayyan.

Of in de prestigieuze 'gouden kom' in Lusail, een stadion met een capaciteit van 80.000 toeschouwers waar ook de openingswedstrijd en de finale gespeeld zal worden.

Tegen die tijd zal de aandacht voor de meer dan 6.000, veelal anonieme gastarbeiders die hun leven gaven voor de bouw van de stadions ongetwijfeld ondergesneeuwd zijn in bespiegelingen over controleurs en wingbacks.

Hoewel. Het kan ook samen. Dat bewijst de Noorse voetbalclub Tromsø, de meest noordelijke club van Europa. Vandaag presenteerde de nummer 12 van de Noorse Eliteserien een speciaal derde shirt. Wie goed kijkt naar het blauw-paarse ontwerp ziet dat er een QR-code in is verwerkt.