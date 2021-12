Twee jaar celstraf voor Veluwse 'vetkoning' die fraudeerde met biodiesel

Drie oud-medewerkers van het bedrijf kregen vier tot zes maanden celstraf wegens medeplichtigheid. Het Openbaar Ministerie is sinds 2015 bezig met een strafonderzoek naar de praktijken van Biodiesel Kampen. In de zomer van 2019 werd het bedrijf failliet verklaard na eerdere strafzaken tegen het bedrijf.

De rechtbank van Amsterdam heeft de Veluwse 'vetkoning' Cees B. wegens fraude met biodiesel veroordeeld tot twee jaar celstraf. Zijn bedrijf Biodiesel Kampen zette afvalvet om in biodiesel, maar pleegde fraude bij de registratie, certificering en verkoop van de brandstof. Dat leidde tot een van de grootste strafzaken met biodieselfraude in Nederland.

Biodiesel wordt gebruikt om de CO2-uitstoot te verlagen en minder schadelijke stoffen als zwaveloxide en koolstofmonoxide uit te stoten. Een nadeel van biodiesel is dat bij gebruik de uitstoot van stikstofoxiden groter is. Een grotere stikstofuitstoot leidt tot meer zure regen en ozon. Daarnaast kan het productieproces milieuschade veroorzaken en leidt een toenemende vraag naar biodiesel tot meer vraag naar voedingsgewassen waar olie uit kan worden gewonnen. Dat zet druk op de voedselproductie en voedingsprijzen wereldwijd.

Biodiesel is een type biobrandstof. Die kan puur worden gebruikt, maar ook vermengd worden met diesel op basis van ruwe aardolie. De grondstoffen van biodiesel zijn dierlijk of plantaardig vet. In Nederland wordt voornamelijk koolzaadolie gebruikt, maar ook frituurvet, maïsolie en algen. Plantaardig vet is biologisch afbreekbaar en omdat vaak afval wordt gebruikt zoals gebruikte frituurolie is de brandstof duurzamer.

Oud-directeur Cees B. werd ervan verdacht een belangrijke speler te zijn in de internationale biodieselfraude. Het frauderen begon in het voorjaar van 2012 met het vervalsen van facturen en witwassen. Ook sluisde hij geld weg naar onder meer bankrekeningen op de Antillen.

De grootste fraude gebeurde via zogeheten biotickets; een soort duurzaamheidscertificaten voor biodiesel. Dat systeem is inmiddels vervangen, omdat de wetgeving strenger is geworden. Door gesjoemel met die certificaten kon Cees B. brandstof die geen biodiesel was, wel verkopen tegen de hogere prijs van biodiesel.

Volgens het Openbaar Ministerie werden de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van certificering opgelicht door B. Zo zouden zij valse voorstellingen hebben gekregen van hoeveel biodiesel en certificaten het bedrijf heeft verkocht.

De fraude met de biodiesel-certificaten raakt ook de Parijse klimaatdoelstellingen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was Biodiesel Kampen in 2015 goed voor bijna een derde van alle verkochte biobrandstoffen in Nederland. Die biodiesel leverde op papier een CO2-reductie van 37 procent op, maar door de fraude is dat tenietgedaan.