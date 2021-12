Instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen over piek heen

"De afgelopen dagen zien we dat de instroom van het aantal patiënten echt behoorlijk is gedaald. Dat is een uitstekende ontwikkeling." Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) liet zich vanmiddag optimistisch uit over het verloop van de ziekenhuisopnames. Gemiddeld werden de afgelopen week minder nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen dan in de week daarvoor. Vandaag ging het om 211 nieuwe opnames, het laagste aantal in ruim drie weken.

Nieuw ziekenhuisopnames - NOS

Op de IC's liggen nu in totaal 626 patiënten (611 in Nederland en 15 in Duitsland), het hoogste aantal sinds mei, maar Kuipers maakt zich daar niet zo'n zorgen over. "De IC-bezetting stijgt nog wat, maar dat is wat je altijd ziet in een dergelijke fase." Ook de totale ziekenhuisbezetting daalt bijvoorbeeld nog niet, maar dat is volgens Kuipers een kwestie van tijd. Eerst gaat de instroom naar beneden, daarna de bezetting, zei hij:

Ernst Kuipers: 'Aantal ziekenhuispatiënten behoorlijk gedaald' - NOS

Een week geleden was het beeld nog heel anders. Op maandag 29 november lagen er 2845 coronapatiënten in het ziekenhuis en volgens Kuipers was de piek toen nog niet bereikt. Hij zei toen te verwachten dat het aantal opgenomen patiënten nog zeker een week zou blijven stijgen. Sterker nog: volgens Kuipers zou de ziekenhuisbezetting in de eerste twee weken van december waarschijnlijk boven de 3200 patiënten uitkomen, met in het gunstigste 780 mensen met corona op de IC. Ter vergelijking: tijdens de piek van afgelopen winter lagen er 2890 patiënten met covid in het ziekenhuis. Vandaag is de LNAZ-voorzitter dus veel positiever. "Ik kijk er een stuk gunstiger tegenaan dan een week geleden", zei hij vanmiddag. "Ik durf te zeggen dat we over een hoogtepunt heen zijn, ondanks dat de totale bezetting de komende dagen misschien nog wat kan fluctueren. Maar qua instroom zijn we over de piek heen." Omikron-effect nog ongewis Kuipers spreekt van stabilisatie op een hoog niveau, maar dat betekent niet dat de druk op de zorg meteen afneemt en er weer voldoende capaciteit is voor bijvoorbeeld kritieke planbare zorg. "Voordat we weer meer kunnen doen, moet de coviddruk aanzienlijk naar beneden. Hoe lang dat duurt, hangt af van het beloop van de besmettingen, maar je moet dan al snel denken aan ten minste een aantal weken." Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is nu al weken onverminderd hoog. Het effect van de nieuwe omikronvariant is daarbij nog ongewis. Als die variant tot een (nieuwe) piek in het aantal coronabesmettingen leidt, gaat er tijd overheen voordat dat in de ziekenhuizen zichtbaar is.

Meer IC-bedden Vanaf vandaag zijn er 1250 IC-bedden beschikbaar in Nederland, honderd meer dan eerder. De toename is een tussenstap naar de 1350 IC-bedden die demissionair minister De Jonge eind november aankondigde. Volgens meerdere ziekenhuizen is die laatste opschaling overigens niet haalbaar. Het aantal bedden op de intensive care hangt vooral af van het beschikbare personeel en het is lastig om de vacatures gevuld te krijgen. Bovendien gaat een toename van het aantal IC-bedden vaak ten koste van de reguliere zorg.