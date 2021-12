Onderhandelaars in formatie willen voor kerstreces coalitieakkoord presenteren

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet streven ernaar om nog vóór het kerstreces een coalitieakkoord te presenteren. Dat schrijven de informateurs Remkes en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de informateurs zijn er "goede vorderingen gemaakt" sinds eind november. VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen voor eind volgende week hun akkoord presenteren. Dan is er nog tijd en gelegenheid om voor de Kerst een debat in de Kamer te voeren.