Tientallen dode papegaaiduikers aangespoeld langs Nederlandse kust

Langs de Nederlandse kust zijn de afgelopen twee weken twintig papegaaiduikers aangespoeld. De meeste dode dieren werden gevonden in Noord-Nederland, zegt onderzoeker Kees Camphuijsen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Onder meer op het strand van Vlieland werden de vogels gevonden. Het enige dier dat nog in leven was, is naar Ecomare op Texel gebracht. Het dier zit onder een warmtelamp en krijgt zalmpap toegediend. De vogel is twee of drie jaar oud.