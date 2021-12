Doek valt voor Van den Brom: KRC Genk zet trainer na dertien maanden op straat

Het ontslag komt niet als een verrassing. Reden voor het ontslag zijn de tegenvallende resultaten, zo blijkt uit een korte uitleg op de clubwebsite. "De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken."

John van den Brom is ontslagen als trainer van KRC Genk. De Amersfoortse oefenmeester was slechts dertien maanden aan de slag bij de Belgische topclub.

Van den Brom stapte begin november 2020 over van FC Utrecht naar Genk. In zijn eerste maanden won hij de Belgische beker, maar in de competitie kwam de kampioen van 2019 er niet aan te pas.

Van den Brom in België: successen en ontslagen

Opvallend genoeg is het pas het tweede tussentijdse ontslag van Van den Brom in zijn trainersloopbaan. Beide keren was dat in België, na het winnen van een hoofdprijs.

Nadat hij ADO Den Haag en Vitesse naar Europees voetbal had geleid, werd hij in 2013 Belgisch kampioen met Anderlecht. Het seizoen erop verliep minder voortvarend en op 10 maart 2014 werd hij ontslagen in Brussel.

Van medio 2014 tot medio 2019 werkte Van den Brom vijf jaar voor AZ, waardoor hij de langstzittende coach in de geschiedenis van de Alkmaarse club werd. In die periode bereikte hij twee keer de finale van de KNVB-beker, maar verloor ze allebei. In 2017 was zijn grote liefde Vitesse met 2-0 te sterk, een jaar later verloor AZ met 3-0 van Feyenoord.