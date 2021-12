Kinderboekenweekgeschenk 2022 voor 't eerst in buitenlandse handen

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt volgend jaar geschreven door de Australiërs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de reeks De waanzinnige boomhut. Het is voor het eerst in de 68-jarige geschiedenis van de Kinderboekenweek dat een buitenlandse auteur en illustrator het geschenk verzorgen.

De week wordt gehouden van 5 tot en met 16 oktober en heeft als thema Gi-ga-groen. "De natuur is overal om ons heen", geeft organisator CPNB kinderen mee. "Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Ga mee op avontuur!"

Schrijver Griffiths en tekenaar Denton publiceerden hun eerste boek in de Treehouse-reeks in 2011 en de teller staat inmiddels op tien delen. De boeken zijn wereldwijd een groot succes. In Nederland zijn de boeken, vertaald door Edward van de Vendel, meermaals bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Er zijn in Nederland 1,3 miljoen exemplaren van de diverse De waanzinnige boomhut-boeken verkocht.

Volgens CPNB-directeur Aendekerk wordt voor de komende editie van de Kinderboekenweek alles uit de kast getrokken. "Met hun humoristische boeken hebben Andy Griffiths en Terry Denton heel veel kinderen het plezier van lezen laten ontdekken en daarom zijn wij vereerd dat zij het Kinderboekenweekgeschenk willen schrijven."

Prentenboek

Het Prentenboek van de Kinderboekenweek wordt volgend jaar gemaakt door Marije Tolman, zo heeft de CPNB verder bekendgemaakt. Ook Tolman maakte ooit een boek over een boomhut, getiteld De boomhut (2010). In 2019 kreeg ze een Zilveren Penseel voor het prentenboek Vosje.

Het geschenk is tijdens de Kinderboekenweek gratis te verkrijgen in boekhandels, bij aankoop van ten minste 12,50 euro aan kinderboeken. Het prentenboek van Tolman zal dan te koop zijn voor een gereduceerde prijs.