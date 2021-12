Ajax-trainer Ten Hag: 'Achter de naam van Tadic staat een groot vraagteken'

Achttien punten uit zes wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Wie een aantal jaren geleden had gezegd dat een Nederlandse club hiertoe in staat zou zijn, werd voor gek verklaard. Toch kan Ajax morgen de volle buit pakken, iets wat een Nederlandse club niet eerder gepresteerd heeft. Sterker nog: Ajax kan in een mooi rijtje komen. Alleen AC Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskou (1995/96), FC Barcelona (2002/03), Real Madrid (2011/12 en 2014/15) en Bayern München (2019/20) kregen dat ooit voor elkaar. Met welke spelers Ajax het morgen gaat doen wil Ten Hag nog niet zeggen. Achter de naam van Dusan Tadic staat in ieder geval een groot vraagteken. Hij heeft sinds de uitwedstrijd op kunstgras tegen Heracles Almelo rugklachten. Of André Onana net zoals tegen Besiktas gaat keepen, wil Ten Hag ook niet prijsgeven. Antony Iemand die zeker zal gaan spelen, is Antony. De Braziliaanse rechtsbuiten maakt dit seizoen veel indruk, waarmee hij op de lijstjes is komen te staan van Europese topclubs. Ten Hag wil hem binnenboord houden. "Een vertrek in de winterstop is ondenkbaar." Ten Hag had eerder dit seizoen kritiek op Antony. Hij leverde niet in de wedstrijden tegen kleinere clubs. Afgelopen weekend liet Antony zien goed om te gaan met die kritiek, met twee goals tegen Willem II.

Antony en Ten Hag - ANP

De heenwedstrijd in Portugal, in september, werd met 5-1 gewonnen door Ajax. Ten Hag verwacht morgen niet zo'n hoge uitslag, want de trainer noemt die score geflatteerd. Morgen zal de ploeg volgens de coach daarom minstens net zo goed als toen voor de dag komen. "We hadden een goed plan, de ploeg voerde het goed uit en we haalden een hoog rendement." Ondanks dat er dinsdagavond niets meer op het spel staat (Ajax is groepswinnaar en Sporting is verzekerd van de tweede plaats), wil Ten Hag 'gewoon' vol voor de zege gaan. "Het levert ook wel wat op. Wil niet zeggen dat het om kleingeld gaat, maar sportief levert het niets op."