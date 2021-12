Incidenten eisen tol, voorlopig geen uitsupporters in België

In België zijn tot het einde van dit jaar geen uitsupporters meer welkom in voetbalstadions. Dat heeft de raad van bestuur van de Pro League besloten, nadat het afgelopen weekend bij twee wedstrijden in de hoogste competitie is misgegaan.

Bij de wedstrijd tussen Beerschot en Royal Antwerp FC betraden zondag supporters het veld en werd er vuurwerk gegooid richting het uitvak. Hetzelfde gebeurde bij de wedstrijd tussen Standard Luik en Charleroi, die na 87 minuten definitief werd gestaakt.

"Na overleg heeft de raad van bestuur besloten om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten in alle wedstrijden van de Pro League." Het gaat om de Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup.

De incidenten volgden na een oproep om de coronamaatregelen na te leven en een mondkapje te dragen. Volgens de Pro league gaat het hier om onaanvaardbaar en crimineel gedrag.

"Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken."

Standard greep eerder op de dag zelf ook al in. Een deel van de tribune wordt gesloten en er zijn geen tickets meer te koop voor de eerstvolgende thuiswedstrijden.