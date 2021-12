Rustdag WK schaken: titelverdediger Carlsen heeft Nepomnjasjtsji bijna op de knieën

De serie remises bij de strijd om het wereldkampioenschap schaken - titelverdediger Magnus Carlsen had er verdeeld over drie WK's al negentien op rij achter de rug - werd vrijdag met een spektakelstuk doorbroken. De Noor won in Dubai de zesde partij tegen Jan Nepomnjasjtsji en plakte er twee dagen later nog een tweede zege achteraan.

De vorige week 31 jaar geworden Carlsen is daardoor de rustdag van vandaag ingegaan met een 5-3 voorsprong, die hem een riant uitzicht biedt op zijn vijfde wereldtitel in successie. Leeftijdsgenoot Nepomnjasjtsji heeft op zijn beurt nog zes partijen de kans om met een memorabele comeback op de proppen te komen.

Helemaal uitgesloten is dat niet, want de Rus heeft in de nu al historische zesde partij wel degelijk aan een overwinning mogen ruiken. Met zwart nog wel. Dat gebeurde toen beide schakers in ernstige tijdnood kwamen, de foutjes elkaar opstapelden en de kansen herhaaldelijk keerden. Uiteindelijk trok Carlsen na maar liefst zeven uur en drie kwartier stukken schuiven aan het langste eind.

Record

Niet minder dan 136 zetten vergde de marathonpartij en daarmee overtrof de confrontatie tussen Carlsen en Nepomnjasjtsji met twaalf zetten het oude record dat Anatoli Karpov en Viktor Kortsnoj in 1978 noteerden. En het was sinds halverwege de jaren negentig niet meer gebeurd dat een partij pas na middernacht ten einde kwam.