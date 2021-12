Van der Garde heeft geen twijfel meer: 'Verstappen gaat wereldtitel pakken'

"Ik ken Max, hij strijdt het hele jaar al voor de titel en blijft koel." Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde heeft geen twijfel meer; hij denkt dat Max Verstappen zondag in Abu Dhabi als eerste Nederlander ooit wereldkampioen wordt in de koningsklasse van de autosport. "Hij gaat 'm pakken."

Volgens Van der Garde, die in 2013 in de Formule 1 actief was, ligt het circuit in Abu Dhabi Verstappen beter dan concurrent Lewis Hamilton. "Hij heeft er vorig jaar gewonnen. En je hebt in Mexico gezien, als je ergens hebt gewonnen ga je er met vertrouwen naartoe."

Toch is het circuit niet helemaal hetzelfde als vorig jaar, want het moest volgens de Formule 1-leiding spectaculairder worden. Daarom zijn er meer inhaalmogelijkheden gecreëerd. Dat maakt volgens Van der Garde niet veel uit: "Als je daar tien rondjes hebt gereden, weet je ook wel hoe het ervoor staat."