Britse zanger John Miles ('Music') overleden

De Britse zanger en muzikant John Miles is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van zijn hit Music. Miles overleed na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker.

Miles' eerste album Rebel leverde in 1976 direct de wereldhit Music op. Het bijna zes minuten durende nummer met veel tempowisselingen was een liefdesverklaring aan de muziek, met de beroemd geworden zin Music was my first love, and it will be my last. Miles had het liedje naar eigen zeggen geschreven in een half uur.

Het bleef verreweg zijn grootste succes, al had hij in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nog enkele bescheiden hits. Later in zijn carrière werd Miles onder meer de vaste gitarist van Tina Turner en ging hij mee op tournee met artiesten als Joe Cocker en Stevie Wonder.

Music groeide ondertussen uit tot hymne van The Night of the Proms, een evenement waar artiesten klassieke muziek combineren met popmuziek. De eerste editie was in 1985 in Antwerpen, waarna het evenement zich uitbreidde over meerdere landen. Miles zelf speelde vrijwel elk jaar mee op The Night op The Proms, ook in Nederland.