Koeman komt 'thuis' in Camp Nou: 'Van Barça beste team ter wereld maken'

"We moeten wat veranderingen doorvoeren. Het beeld van de laatste wedstrijd was niet goed. Dat willen we niet. We gaan hard werken om van Barcelona het beste team ter wereld te maken. Het is een droom die nu werkelijkheid is geworden."

De eerste werkdag van Koeman in Camp Nou verliep volgens een strak schema, dat begon met de ondertekening van zijn contract. Na het officiële gedeelte volgde een fotosessie in het stadion en een uitgebreide persconferentie.

"Vandaag is een vrolijke dag, een dag om blij en trots te zijn." Ronald Koeman kon zijn blijdschap over zijn aanstelling als trainer van FC Barcelona woensdag niet onderdrukken.

Koeman weet dat er ook achter de namen van andere ervaren spelers vraagtekens staan, maar de 57-jarige trainer hulde zich in nevelen over de toekomst van bijvoorbeeld Luis Suárez.

"Messi is de beste speler van de wereld. Die wil je in je ploeg hebben en niet bij de tegenstander. Ik vind het geweldig om met Messi te mogen werken, hij wint wedstrijden voor je. Ik ben blij als hij wil blijven", aldus Koeman.

Als het aan Koeman ligt, blijft Lionel Messi speler van Barcelona. De aanvoerder van de Catalanen werd na de oorwassing in de Champions League door Bayern München (8-2) in verband gebracht met een vertrek uit Camp Nou.

Ook over mogelijke versterkingen bleef Koeman op de vlakte. Hij wilde niet zeggen of Barcelona geïnteresseerd is in Ajax-middenvelder Donny van de Beek.

"Ik praat niet over transfers", zei Koeman. "We kijken naar posities waarop we moeten verbeteren. Er is een goede speler bij Ajax, maar er zijn er meer."

'Oranje-spelers gunnen mij deze kans'

Koeman ging wel in op zijn afscheid als bondscoach van het Nederlands elftal, na een aantal succesvolle jaren bij Oranje. "Het doet pijn dat we niet een eindtoernooi kunnen spelen", doelde hij op het EK van 2021.

"Er is sinds dit voorjaar veel onzeker. We weten niet of in september de Nations League begint. Wie zegt mij dat er volgend jaar wel een EK is?"

"De spelers van het Nederlands elftal hebben me bedankt. Het hele imago van Oranje is de afgelopen jaren veranderd. Dat hebben we met elkaar gedaan. Ik geloof dat alle spelers mij deze kans gunnen."