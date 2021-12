Urologen slaan alarm: gebruikers ketamine riskeren stoma

Volgens de uroloog leidt dat vaak tot ernstige complicaties. "Ook al stop je met het middel, de kans bestaat dat de schade blijvend is. Antibiotica of andere middelen werken vaak niet, en de uiterste consequentie kan zijn dat de blaas verwijderd moet worden. En dan moeten we een stoma aanleggen, iets dat heel heftig is."

Uroloog Bart van Bezooijen ziet in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort steeds meer ketaminegebruikers op zijn spreekuur. "Zo'n tien gebruikers dit jaar met blaasproblemen". Als voorzitter van de Vereniging voor Urologie merkt Van Bezooijen dat dit overal in het land speelt. "Niet alleen in de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, maar collega's in het hele land melden meer blaaspatiënten als gevolg van ketamine-gebruik."

De 25-jarige Robert Mooij gebruikte een klein jaar ketamine. "Via vrienden kwam ik er mee in aanraking. Eerst een grammetje met z'n vieren, later voor mijzelf vierenhalve gram per dag. Je gaat er van hallucineren, en kunt zelfs uit je lichaam treden. Het Is een trip waarin je terechtkomt, superheftig".

Verdubbeling

Ook het Trimbos-instituut, dat drugsgebruik onderzoekt, houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. "Het gaat om een relatief klein deel van alle volwassenen, maar in bepaalde groepen ligt het gebruik wel hoger", zegt onderzoeker Margriet van Laar. "Zo is onder uitgaande jongeren het gebruik bijna verdubbeld: van 12 procent in 2016, naar 22 procent in 2020, ongeveer op het niveau van amfetamine en cocaïne. En gezien de ernstige gezondheidsrisico's van ketamine volgen we de toename op de voet."

De recent verschenen Nationale Drugs Monitor van het Trimbos-instituut becijfert dat het aantal ketaminegebruikers van tachtigduizend in 2018 is gestegen naar 130.000 gebruikers in 2020.

Dat ketamine rare dingen met je kan doen, blijkt uit het verhaal van ex-verslaafde 'Sjors'. Zijn ketamineverslaving werd hem bijna fataal: