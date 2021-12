De toekomst van Oranje: de 20 grootste talenten van Nederland

Doelman Mikki van Sas bewaakt ook het doel van Nederland onder 18 jaar. - Pro Shots

Kenneth Taylor (Ajax, 19 jaar) Kenneth Taylor neemt niet de snelweg zoals leeftijdsgenoot Gravenberch (beiden geboren op 16 mei 2002), maar bewandelt de weg der geleidelijkheid. Ontwikkelen doet hij zich zeker en dat ziet ook Ajax-trainer Erik ten Hag. Afgelopen seizoen debuteerde Taylor in de eredivisie en dit seizoen durfde Ten Hag ook al in de Champions League een beroep op de tweebenige middenvelder te doen. Met Taylor heeft Ten Hag voor alle posities op het middenveld een goed alternatief.

Taylor tijdens zijn Champions League-debuut tegen Sporting CP. - ANP

Antoni Milambo (Feyenoord, 16 jaar) Feyenoord-talent Antoni Milambo schreef in augustus van dit jaar historie. Met zijn invalbeurt tegen FC Luzern in de voorronde van de Conference League werd hij de jongste speler ooit in Feyenoord 1. Milambo was 16 jaar en 131 dagen oud en verbrak het record van Georginio Wijnaldum. Als jongen uit Rotterdam Zuid droomt de aanvallende middenvelder van een loopbaan als Wijnaldum.

Antoni Milambo in zijn debuutwedstrijd tegen FC Luzern. - Pro Shots

Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers, 19 jaar) Een groot talent, dat afgelopen zomer Liverpool verliet voor Wolverhampton Wanderers. Hij laat zien dat hij het niveau van de Premier League aan kan, maar heeft ook kennis gemaakt met de echte topspelers. Ki-Jana Hoever stond tegen Liverpool afgelopen zaterdag koud een minuut in het veld en gaf Mohamed Salah wat ruimte. Dat had hij beter niet moeten doen. Met een geweldige aanname pakte Salah in één beweging meters op Hoever. De Egyptenaar leidde de winnende goal van Divock Origi in. Een pijnlijk moment voor Hoever tegen zijn oude club. Van fouten op het hoogste niveau moet Hoever leren.

Ki-Jana Hoever (rechts) in duel met Son Heung-Min. - ANP

Emanuel Emegha (Sparta Rotterdam, 18 jaar) Sparta-spits Emanuel Emegha heeft het hart op de goede plaats. De Hagenaar droeg zijn eerste eredivisiegoal in mei tegen Vitesse op aan zijn overleden vriend en ex-teamgenoot, Ousmane Kone. Kone verdronk in juni 2016 op 12-jarige leeftijd tijdens een teamuitje. Emegha liet bij het juichen na zijn goal een shirt zien met daarop een foto van hem en zijn vriend. Een mooiere introductie aan het Nederlandse voetbalpubliek was er niet.

Emanuel Emegha (rechts) snelt weg bij Jurrien Timber van Ajax. - ANP

Naci Ünüvar (Ajax, 18 jaar) Vorig jaar kende Naci Ünüvar een terugval, maar dit seizoen timmert het Zaanse talent van Ajax weer stevig aan de weg in de eerste divisie. Meestal spelend links voorin vond hij al negen keer het net. Bovendien gaf Ünüvar zes assists en liet hij aan de bal wonderschone dingen zien. Afgelopen maand zette hij een zandloper op Twitter. Het is aftellen geblazen tot het eredivisiedebuut van Ünüvar, die al wel debuteerde voor Ajax 1 in de beker.

Naci Ünüvar - ANP

Mohamed Taabouni (AZ, 19 jaar) De verwachtingen bij AZ zijn al enige tijd hooggespannen rond Mohamed Taabouni. Lang moest de begaafde technicus wachten op een kans in de hoofdmacht. Geduld, kreeg hij steeds te horen. Tot afgelopen zondag tegen Sparta. Eindelijk. Zijn rendement dit seizoen is laag. Scoren deed hij nog niet in de eerste divisie en hij gaf slechts één assist. Dat moet beter om meer kansen te krijgen in het eerste.

Mohamed Taabouni - Pro Shots

Fedde de Jong (AZ, 18 jaar) In de luwte is Fedde de Jong bij Jong AZ bezig aan een goed seizoen. De dynamische middenvelder scoorde twee keer en gaf twee assists. Afgelopen maand maakte hij in de eerste ronde van de EK-kwalificatie in Israël drie goals in drie wedstrijden voor Oranje onder 19. In een elftal met onder anderen Ünüvar. Van Fedde de Jong mag men in Alkmaar ook wat verwachten.

Fedde de Jong (links) namens Jong AZ tegen Telstar. - ANP

Melayro Bogarde (Hoffenheim, 19 jaar) Voetbal zit in het bloed van de familie van ex-Feyenoorder Melayro Bogarde (Hoffenheim). Oom Winston won de Champions League met Ajax en is nu assistent van Erik ten Hag. Daarnaast komt Melayro's broer Lamare (17) uit voor Aston Villa, staat neef Danilho Doekhi in het centrum van de defensie bij Vitesse en is ook oud-Vitesse-speler Kelvin Leerdam familie.

Melayro Bogarde in het shirt van Jong-Oranje. - Pro Shots

Ryan Gravenberch (Ajax, 19 jaar) Nog steeds een tiener, maar de status van talent is Ryan Gravenberch eigenlijk ontgroeid. Tien interlands en een vaste waarde bij Ajax. Stabiel ook volgens zijn trainer. "Een vormdip? Hij verkeert helemaal niet in een vormdip", stelde Ten Hag onlangs over Gravenberch. "Hij speelt uitstekend, in bijna alle wedstrijden. Dat het altijd beter kan, eisen wij ook en dat eist hij ook van zichzelf."

Ryan Gravenberch (rechts) slalomt langs Jude Bellingham. - ANP

Denso Kasius (FC Volendam/FC Utrecht, 19 jaar) Anderhalf jaar geleden was Denso Kasius de derde rechtsback van Jong FC Utrecht. De Delftenaar zat vaker op de tribune dan dat hij op het veld stond. FC Volendam bood uitkomst met een huurovergang. Sindsdien ging het snel. Met een geweldige volley tegen NAC schoot hij zijn team in oktober naar de koppositie. Voor Volendam lonkt promotie, voor Kasius een terugkeer naar FC Utrecht.

Denso Kasius raakt de bal vol op de pantoffel tegen NAC Breda. - Pro Shots

Brian Brobbey (RB Leipzig, 19 jaar) Het avontuur van Brian Brobbey bij RB Leipzig is nog geen groot succes. Dat ziet ook Ten Hag: "Het is doodzonde, zijn ontwikkeling stokt als hij zo weinig kansen krijgt. Als hij was gebleven, dan had hij de afgelopen tijd meer gespeeld." In het duel met Bayer Leverkusen maakte Brobbey kennis met de harde lessen van de Bundesliga. De spits werd al in de 43ste minuut naar de kant gehaald. Hij kon volgens de trainer niet mee in het druk zetten.

Brian Brobbey (rechts) vecht een duel uit met landgenoot Deyovaisio Zeefuik. - Pro Shots

Xavi Simons (Paris Saint-Germain, 18 jaar) De hype houdt aan, maar het blijft spannend of Xavi Simons een echte doorbraak gaat beleven of dat hij niet verder komt dan alleen de status van supertalent. Zijn overgang van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain heeft nog niet geholpen. Waar het perspectief in Catalonië voor de jeugd juist groter werd, werd de file aan supersterren in Parijs langer. Geen ideale omgeving voor een talent om zich te ontwikkelen.

Xavi Simons in actie voor zijn club PSG in een vriendschappelijk duel tegen Sevilla. - ANP

Kian Fitz-Jim (Ajax, 18 jaar) Bij het begin van de voorbereiding op dit seizoen was Kian Fitz-Jim, ex-jeugdspeler van AZ, een van de positieve verrassingen bij Ajax. De middenvelder kreeg bij afwezigheid van de internationals een kans en liet zijn potentie zien. Fitz-Jim heeft een goede techniek en een buitengewoon inzicht. Fysiek is hij niet sterk, maar dat is FC Barcelona-openbaring Pedri ook niet. Naar zijn Spaanse leeftijdsgenoot kijkt Fitz-Jim graag.

Kian Fitz-Jim in het shirt van Ajax. - Pro Shots

Ian Maatsen (Coventry City/Chelsea, 19 jaar) Na een huurperiode bij Charlton Athletic in de League One, het derde Engelse niveau, komt Ian Maatsen dit seizoen uit voor Coventry City in het Championship, het tweede Engelse niveau. Als linksback doet de Chelsea-huurling het goed bij de subtopper, zo vindt teamgenoot Simon Moore in ieder geval. "Hij is slim, heel getalenteerd, wil leren en geeft nooit op", zei de Coventry-keeper.

Ian Maatsen in het lichtblauw van Coventry City - Pro Shots

Ernest Poku (AZ, 17 jaar) In 2019 pikte AZ Ernest Poku op bij FC Amsterdam onder de rook van de Johan Cruijff Area. Vooral zijn snelheid en kracht viel op. Al snel bleek Poku meer in zijn mars te hebben, overzicht en balgevoel bijvoorbeeld. AZ sloeg snel toe en legde de spits na zijn 16de verjaardag tot medio 2023 vast. Daarmee hield AZ de (inmiddels) jeugdinternational uit de handen van Ajax. Poku blijft verbazen en debuteerde al in de eredivisie.

Ernest Poku viert een treffer tegen Jong Ajax. - Pro Shots

Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen, 19 jaar) Ajax wilde Neraysho Kasanwirjo helemaal niet kwijt. Hij kon zijn aflopende contract verlengen. Maar de verdediger koos vol overtuiging voor een vertrek. Kasanwirjo zag in Amsterdam te weinig perspectief om het eerste elftal te halen en dat zag hij bij FC Groningen wel. Tot nu kreeg de Amsterdammer gelijk. Op zijn negentiende is Kasanwirjo een vaste waarde in de eredivisie.

Neraysho Kasanwirjo - ANP

Livano Comenencia (PSV, 17 jaar) De aanvoerder van het grote Oranje, Virgil van Dijk, werd geboren in Breda. De aanvoerder van Oranje onder 18 komt ook uit de Brabantse stad. Zijn naam is Livano Comenencia. Van Dijk is zijn grote voorbeeld. Leiderschap is een van de kwaliteiten van Comenencia, net als Van Dijk. Het PSV-talent kan als verdediger en als verdedigende middenvelder uit de voeten.

Livano Comenencia - Pro Shots

Devyne Rensch (Ajax, 18 jaar) Een vaste kracht in Ajax 1 is Devyne Rensch dit seizoen niet. Toch kreeg de verdediger de afgelopen interlands een oproep voor Oranje. "Ik vind hem een groot talent", lichtte bondscoach Louis van Gaal toe. Voor Rensch is het steeds een kwestie van aanpassen. Hij debuteerde in Oranje, speelde in de Champions League en de eredivisie, maar ook in de eerste divisie met Jong Ajax.

Devyne Rensch aan de bal in de eredivisiewedstrijd tegen NEC. - ANP

Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund, 16 jaar) Ajax nam begin 2021 met pijn in het hart afscheid van Julian Rijkhoff. De 16-jarige spits tekende voor 3,5 jaar bij de Duitse topclub Borussia Dortmund, dat slechts een opleidingsvergoeding hoefde te betalen. De keuze leverde behoorlijk wat kritiek op. "Het is gewoon onverstandig", zei Marco van Basten tegen Ziggo. Rijkhoff doet het uitstekend bij Dortmund onder 19. De weg naar Erling Haaland is echter nog lang.

Julian Rijkhoff. - Pro Shots